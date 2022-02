„Olympiáda je unikátní v tom, že méně závodím za sebe samu a spíš jedu reprezentovat Českou republiku. Bedna by byla super, ale člověk nikdy neví. Velkou roli budou hrát podmínky a to, jak mi sedne trať. I když jste nejlepší na světě, nic není jisté, ale jsem v nejlepší formě a pokusím se lítat vysoko,“ říká odhodlaně jednatřicetiletá závodnice z Uherského Brodu, která v loňském roce více než výsledky zaujala svatbou s americkou přítelkyní Kaileen Lareeovou.

Pančochovou čeká čtvrtá olympiáda: Jedu na styl a pokusím se lítat vysoko!

České hokejistky si v Pekingu odbývají olympijskou premiéru. A to i za účasti zlínských rodaček Sáry Čajanové a Natálie Mlýnkové. „Samozřejmě se hodně těšíme. Podvědomě to všechny v sobě máme. Snad tam předvedeme výborný hokej,“ uvedla před odletem 20letá útočnice zámořské University of Vermont.

Mlýnková se však o účast musela do poslední chvíle strachovat. Jako jediná z členek celého týmu byla ještě před úvodním srazem národního mužstva pozitivně testována na covid-19. Po pěti negativních testech v řadě se však do Číny na poslední chvíli přeci jen vydala, díky čemuž stihla být u čtvrtečního vítězného duelu s domácím týmem 3:1.

„Nebyla jsem vůbec nemocná, bylo mi dobře. Normálně jsem trénovala. Druhý výsledek však byl pozitivní, překvapil mě. Upřímně to byl šok. Na začátku uplynulého týdne v pondělí jsem měla negativní test. Už to vypadalo, že bych se mohla připojit k holkám a ve čtvrtek s nimi odletět. V úterý sem však znovu měla pozitivní test, tak se to vše bohužel zdrželo. Doma jsem pak vždy jen čekala na výsledky testů, od všech jsem byla izolovaná. Bylo to docela o nervy, jak to půjde dále,“ přiblížila Natálie Mlýnková.

Byl to šok, přiznává Mlýnková. Hokejistku "vysvobodilo" pět negativních testů

Překvapit může rodák z Velkých Karlovic, biatlonový reprezentant Jakub Štvrtecký, jehož forma jde pozvolna nahoru. „Dám do toho maximum,“ slíbil na prahu své premiérové účasti na ZOH 23letý talentovaný biatlonista.

Naopak na svou šanci bude čekat odchovanec vsetínského hokeje a nyní hráč finského JYP Jyväskylä 25letý Jan Šcotka, který patří mezi trojici náhradníků reprezentačního výběru trenéra Filipa Pešána. „Budu připraven,“ hlásil po dodatečné nominaci Ščotka.