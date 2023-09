V Luhačovicích se koná v sobotu 30. září Lázeňský půlmaraton. Start 21,1 kilometru dlouhého závodu je na luhačovickém Lázeňském náměstí, ve 13 hodin. Na stejném místě je také cíl.

V Luhačovicích se v sobotu 30. září koná Lázeňský půlmaraton. | Foto: Radka Dynková

Závodit se bude v 10 kategoriích. Na rovinaté trati rozdělené do dvou okruhů změří síly: muži 18 – 39 let (ročník 2005 – 1984), muži 40 – 54 let (1983 – 1974), muži 50 let a více let (1973 a starší), ženy 18 – 34 let (2005 – 1989), ženy 35 – 44 let (1988 – 1979), ženy nad 45 let (1978 a starší), dorostenci 15 – 17 let (2008 – 2006), dorostenky 15 – 17 let (2008 – 2006), Štafeta ,,2RUN“ (10 km + 11 km) a štafeta ,,4RUN“ (4 x 5 km).

,,Půlmaraton startuje na Lázeňském náměstí vedle kolonády. Stoupání na jednom okruhu je zhruba 40 metrů. Poběží se kolem řeky na přehradu, kolem známých pramenů i historických budov. Na trase tak bude vidět halu Vincentka, prameny Ottovka, nebo Nový Jubilejní, Jurkovičův dům, hotel Jestřabí i Dům Bedřicha Smetany. Dále pak Japonskou zahradu, Bruselskou fontánu, Sluneční lázně a také krásné výhledy při obíhání luhačovické přehrady,“ popsal trasu jeden z organizátorů atraktivního podzimního půlmaratonu v Luhačovicích Martin Slezák.

Pořadatelé připravili také 10kilometrový běh a nesoutěžní 1,2kilometrový rodinný běh.

Zázemí závodu bude ve venkovních (krytých) prostorách Společenského domu.

PROGRAM LÁZEŇSKÉHO PŮLMARATONU V LUHAČOVICÍCH (sobota 30. září):

10:00 Začátek, vyzvedávání startovních čísel

12:00 Konec vyzvedávání startovních čísel

12:00 Start nesoutěžního rodinného běhu

13:00 Start Lázeňského půlmaratonu Luhačovice 2023

13:40 Předpokládaný doběh do cíle vítěze 10kilometrového závodu

14:15 Předpokládaný doběh do cíle vítěze půlmaratonu

16:00 Vyhlášení výsledků