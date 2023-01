,,Se Svaťou Janečkou jsme víc jak polovinu závodu běželi společně na čele. Na začátku 3. kilometru jsem však zrychlil tempo a od svého největšího soupeře jsem se odpoutal,“ upozornil na rozhodující moment Andrej Višněvský.

,,Takže jsem byl rád, že nedošlo na souboj v závěrečné cílové rovince. Závod byl totiž náročný. Byla vysoká vlhkost vzduchu a měl jsem pocit, že mám těžké nohy. S výsledným časem v této fázi sezony jsem ovšem spokojený,“ přiznal ještě jednatřicetiletý Višněvský.

V závodu žen zvítězila běžkyně ze Zlína Patra Hájková (14:59), před Evou Blažkovou (Mattoni Freerun Zlín, 15:02). Třetí skončila Marcela Paveláková (Zlín, 15:03), čtvrtá byla Agáta Mičáková (FC Zlín, 15:34), pátá doběhla Petra Gajdošíková (Fastav Zlín, 15:35).

V ženském závodu se představil rekordní počet 40 běžkyň. Bylo to díky účasti vytrvalkyň ze zlínských fotbalových oddílů. To zvýšilo celkovou konkurenci a na trati byla vidět spousta vyrovnaných soubojů. Pět nejrychlejších běžkyň doběhlo do cíle v rozmezí 36 sekund. A o medailové pozice se bojovalo až do posledních metrů.

Stejně jako v minulých sezonách, tak také letos se ve zlínských dvoumílových bězích bude hodnotit závod, v němž bude rozhodovat poměr věku a výsledného času. V tomto lednovém měření sil mezi muži zvítězil 50letý Svatopluk Janečka (Zlín, 10:51). Mezi ženami byla první 75letá Anežka Janečková (AK Zlín, 18:23).

V Přílukách si trati dlouhé 800 metrů zazávodily i děti.

Závod kluků jednoznačně ovládl 11letý Matěj Trňáček (3:04), před osmiletým Martinem Vladovičem (3:49), třetí byl ve stejném 10letý Antonín Tlusták (všichni Zlín).

Závod holek vyhrála 10letá Valerie Müllerová (Valachbajk Team, 3:44), před rovněž 10letou Vanesou Janečkovou (FC Zlín, 3:49). Třetí místo obsadila 9letá Amálye Kundrátková z Tečovic (FC Zlín, 4:39).

V lednovém Běhu na 2 míle ve Zlíně poměřilo síly celkem 87 běžců. Z toho bylo 35 mužů, 40 žen, 7 kluků a 5 holek. Závod se běžel v mlze pod zataženou oblohou. Teploměr ukazoval 4 °C.

Druhý letošní zlínský dvoumílový běh se uskuteční v sobotu 4. února. Start je v před budovou Madal Bal v Přílukách v 9 hodin.