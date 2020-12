„Kluci se až na úvod druhého poločasu vůbec nemusí za svůj výkon stydět, pochválil jsem je,“ pravil hrdě kouč Robe Michal Tonar, jehož svěřenci se na „jeho“ palubovce vytáhli.

„Přinutili jsme mistra hrát naplno a v nejsilnější sestavě do poslední minuty. Oproti prvnímu zápasu jsme se zlepšili na všech frontách, možná v útoku nám to občas zadrhlo. S pěti dorostenci v sestavě jsme ale na to měli právo,“ posteskl si Tonar.

Valaši nesehráli na západě Čech vůbec špatný zápas. V prvním dějství tahali po většinu času za delší konec a vedli až o dvě branky. „První fázi jsme zvládli i po taktické stránce. Dlouho jsme vedli, ale vždy jsme nechali soupeři čichnout a v závěru dokonce zápas otočit,“ zamrzelo kouče hostí.

Klíčový se ukázal úvod druhého poločasu, kdy si domácí vytvořili až pětibrankový náskok. Valaši postupně dokázali snížit na rozdíl jediné branky, ale na vyrovnaný stav už se nedostali.

Hosté neuhlídali devítigólového kanonýra Škvařila, problém měli i s gólmanem Šmídem.

„Mrzí vstup do druhého poločasu. Nechali jsme protivníka utéct a pro takový tým, jako je Plzeň, to už je dostačující. Několikrát jsme se sice dostali na dostřel, ale další chyby, na které mladí mají nárok, nás přibrzdily.“

Po dvou porážkách v řadě čeká Valachy netradičně již ve středu doma Karviná (17.00).

„Pro psychiku bychom potřebovali sérii neúspěchů co nejdříve utnout. Bohužel nás čeká další tým ze špičky, na který musíme především dobře zregenerovat, budeme hodně odpočívat,“ přiznává Tonar, jemuž by se již do sestavy po covidové karanténě měl vrátit Mičkal.

„Snad nikdo další nepřibude. Naposledy neprošel testy náš masér Kocůr, ostatní jsou ale fit. Snad to vydrží,“ přeje si.

A jaký má recept na slezský Baník? „Hlavně bojovat a s pokorou se odpíchnout od nedělního výkonu v Plzni. Ani Karviná u nás nemá nic jisté. Pokud nepřijede s respektem, může se se zlou potázat,“ pousmál se Michal Tonar.

PLZEŇ – ROBE ZUBŘÍ 33:29 (16:15)

Nejvíce branek: Škvařil 9, Tonar 8, Vinkelhöfer 6/5 – Hlinka 6, Jurka 6, Mořkovský 5/1. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 5/5 – 3/1. Vyloučení: 4:4. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Karviná – Hranice 31:20 (14:11), Maloměřice – Nové Veselí 30:24 (18:12), Frýdek-Místek – Lovosice 27:30 (15:14), Dukla Praha – Jičín 36:25 (20:10).

1. Karviná 10 8 0 2 293:244 16

2. Plzeň 9 6 1 2 285:255 13

3. Kopřivnice 9 5 2 2 262:245 12

4. Lovosice 9 5 1 3 272:260 11

5. Dukla Praha 9 4 2 3 263:246 10

6. Frýdek-Místek 9 4 1 4 264:266 9

7. Jičín 9 4 1 4 235:237 9

8. Robe Zubří 9 4 0 5 244:249 8

9. Hranice 9 3 2 4 210:220 8

10. Brno 6 2 1 3 149:154 5

11. Nové Veselí 8 1 1 6 186:214 3

12. Maloměřice 10 1 0 9 241:314 2