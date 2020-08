„Je skvělé, že nám přeje počasí. Po shakedownu první Sordo před Solbergem, až čtvrtý Kopecký. Začínáme řešit stížnost posádek R5, že jim vozy WRC ničí trať,“ zasnil se naoko v pátek před polednem na tiskové konferenci ředitel Barum Czech Rally Zlín Miloslav Regner, který ale již první červencový den v pravé poledne musel kvůli koronaviru jubilejní ročník odvolat.

„Bylo to mé nejtěžší rozhodnutí v mém 45letém účinkování v čele Barumky, ale za konečným NE si všichni v pořadatelském týmu stojíme,“ zopakoval rozhodně šéf podniku Miloslav Regner.

„Popravdě jsem chtěl po tomto jubilejním ročníku uzavřít mé celoživotní dílo, předat vedení mladým a pak již dělat jen korekce,“ přiznal 70letý ředitel závodu.

Zájem předních světových jezdců a týmů byl velký. Ještě aby ne, když byla zrušena většina podniků nejen seriálu ME, ale i nejprestižnějšího MS.

„Bylo strašně lákavé podnik uspořádat, neboť se nám ozývala zvučná jména a přední stáje světových podniků, které se netajily přáním, že by se v rámci tréninku rády zúčastnily. Lákadlo to bylo velké,“ zopakoval Regner.

Přestože se letos Barumka nejede, vedení závodu nesedí se založenýma rukama a připravilo hned několik doprovodných programů. Aktuálně od úterý do neděle probíhá na herních zařízeních on-line Barum Czech Rally Zlín měření sil na virtuálních tratích RZ Zádveřice a Halenkovice.

„Přihlášeno je 312 hráčů z 15 zemí světa,“ upřesnil šéf doprovodné akce Martin Bill.

JEDU NA DŘEŇ ZACHRÁNILO DESÍTKY ŽIVOTŮ

V sobotu v 10 hodin se startem u Samohýl Motor Veterán je připravená cyklovyjížďka pro veřejnost po rychlostních zkouškách Maják a Pindula, které se zúčastní i třicítka nejen regionálních rallyových závodníků.

„Účast přislíbili mimo jiných Tarabus, Tlusťák, Březík či Jelínek,“ láká veřejnost Roman Ordelt, tiskový mluvčí Barumky.

Pyšný je i na to, jak se pod kůži fanoušků dostal projekt Jedu na dřeň, která má za cíl získat do registru co nejvíce dárců kostní dřeně. „I přes některé skeptické hlasy se nám za pět let podařilo získat 3255 fanoušků, což statisticky znamená 26 zachráněných životů,“ poděkoval Jan Regner, zástupce ředitele Barumky.

PENÍZE ZE SBÍRKY VRÁCENY FANOUŠKŮM

V každém sportu jsou finance až na prvním místě a v rallyeovém to platí dvojnásob. O to více organizátory těší, jakou vlnu solidarity na konci června vzbudila v jejich příznivcích vyhlášená sbírka na tehdy chybějící čtyři miliony korun. Během pár dnů na transparentním účtu přistálo od 320 příznivců tři sta tisíc korun.

„Celou akci hodnotíme pozitivně. Bylo to ale dvousečné rozhodnutí, přineslo nejen pozitivní, ale i negativní ohlasy. Každopádně právě tato sbírka v kombinaci se zájmem sponzorů nám pomohla získat potřebný objem financí,“ potěšilo oba Regnery, kteří nakonec po odložení závodu o rok všechny peníze fanouškům vrátili.

„Bylo to ale nečekaně složité, hlavně platby ze zahraničí. Doteď se nám ale nepodařilo vrátit čtyři příspěvky, které byly zaslány poštovní poukázkou a jejich adresy byly nedohledatelné. Stejně jako nedokážeme poslat zpět stokorunu poslanou jen tak v obálce. Dohromady se jedná asi o tři a půl tisíce korun,“ spočítal Miloslav Regner.

BARUMKA SI ZASLOUŽÍ VÍCE MILIONŮ OD STÁTU

Do budoucna však více než na podporu veřejnosti chtějí spoléhat na podporu státu. Ten se stále směrem k Barumce chová macešsky. Na jejím konání podle propočtu pořadatelů na všech přímých i nepřímých daních vydělá okolo 60 milionů korun, příspěvek je však od něj jen tři a půl milionu korun.

„To je neskutečně špatné rozhodnutí a ostuda pro stát a jeho veřejné rozpočty! Barumka je výkladní skříní Česka, stejně jako brněnská Moto GP. Ale podpora zdejší akce je ve srovnání dvacetkrát menší. Je až trapné, že se pro její uspořádání musí pořadatelé obrátit na fanoušky a sponzory,“ neskrývá rozčarování Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, který se i proto rozhodl kandidovat na senátora za místní volební část.

„Těch slibů ve své funkci jsem slyšel nespočetně, ale v pozici senátora bych dokázal pomoci více,“ slibuje Šťovíček. „Barumka by si již nyní zasloužila zvýšit podporu státu na deset až patnáct milionů korun. Do budoucna ještě více!“ spočítal šéf autoklubu.

USPOŘÁDÁNÍ ZÁVODU MS JE NEREÁLNÉ

A jak by případně s navýšením dotace pořadatelé naložili? „Každý milion navíc by nám pomohl, neboť finance sháníme opravdu po drobných od všech podporovatelů. Dalo by nám to klid a mohli bychom udržet kvalitní spolupracovníky,“ přiznal Jan Regner.

A kolik by by bylo potřeba pro pořádání MS? „To je aktuálně mimo naše možnosti. Organizačně bychom ale vše zvládli,“ pousmál se Miloslav Regner s tím, že současné podniky rallyeové elity pracují s rozpočty od tří do pěti miliony eur.