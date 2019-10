„Za góly jsem samozřejmě rád. Naposledy jsem dal tři branky v jednom zápase snad minulý rok. Mě ale hlavně potěšilo, že jsme přestřelku zvládli a zvítězili. Je hezké, že mám hattrick, ale pokud bychom prohráli, tak by mi byl k ničemu,“ uvědomuje si Kittel.

Bláznivý duel na východě Čech si náramně užil. Horší to ale měli trenéři, kteří svěřence jen velmi složitě nutili k bránění.

„Je pravda, že letos více útočíme a obrana nám zatím docela hoří,“ usmívá se otrokovický florbalista.

„Prostě hodně branek dáváme i dostáváme. Budeme s tím muset něco udělat,“ ví Kittel.

Na zlepšení defenzivy mají Panteři celý týden. Jak jim to v tréninku šlo, uvidí fanoušci v neděli večer, kdy Otrokovice doma hostí Liberec.

„Asi to bude tvrdší utkání, protože soupeř hraje takový agresivnější florbal. Musíme být zase produktivní a vstřelit nějaké góly,“ říká opora Panterů.

Podle Kittela by Moravané měli duel se Severočechy zvládnout. „Bude to v pohodě,“ věří.

Fanoušci doufají, že se nebude opakovat televizní duel s Brnem, ve kterém Panteři lehkovážně ztratili vedení 2:0 a pak jen horko těžko doháněli ztrátu, aby nakonec nováčka nejvyšší soutěže zlomili v prodloužení.

„Snad jsme z toho poučili. Ale utkání s Brnem bylo hodně specifické,“ připomíná Kittel.

Otrokovičtí florbalisté se po rozháraném začátku zlepšili a po dvou výhrách v řadě poskočili na páté místo tabulky. Liberec je až desátý.

„Už v létě to vypadalo dobře. Hodně přípravných zápasů jsme vyhráli. Čekal jsem, že by nám to mohlo jít i v sezoně. Škoda dvou nevyhraných utkání, hlavně mě mrzí zápas na Bohemce,“ přiznává.

Noví hráči dali zapomenout na tradiční opory, mužstvo nyní funguje.

„Kluci, kteří u nás skončili, stejně kvůli zranění nehráli. Všechny posily zapadly. Věřím, že se budeme ještě zlepšovat,“ uvedl Kittel, který nastupuje ve formaci s produktivním Pešatem.

Na levém křídle zatím alternují mladík Haša nebo vítkovický odchovanec Kostolány.

„S Lukášem jsem nastupoval už loni. Teď hledáme ideální varianty. Zápas ale odehrajeme s kýmkoliv,“ dodává s úsměvem.