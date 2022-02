Vytrvalci mají možnost vybrat si ze dvou tratí – 9 kilometrů a 4 kilometry. Akce je určená pro všechny zájemce bez rozdílu výkonnosti.

Start obou závodů je v Paseckém žlebu (konečná autobusová zastávka MHD č. 33 – Paseky), v 10 hodin. Cíl bude pod přístřeškem Kocanda.

,,Prezentace a registrace bude probíhat v den závodu v tělocvičně Střední školy pedagogické a sociální v ulici Pasecká mezi 8.45 a 9.45 hodinou. V zázemí tělocvičny bude možnost se převléknout a uschovat si věci,“ prozradil Bob Komín, další z pořadatelů.

Startovné při online registraci a platbě je do čtvrtku 10. února je 150 Kč. Při registraci a platbě na místě v den závodu v sobotu 12. února 250 Kč. Mládež do 18 let při online registraci zaplatí 50 Kč, na místě 100 Kč.

Součástí letošního Běhu Jižními Svahy budou i dětské závody, které se podle kategorií poběží na zkrácených tratích v prostoru cíle na cyklostezce na Kocandě od 11 hodin.

Spolek Běhy Zlín připravil také teplé občerstvení – teplý ionťák, čaj a po závodě polévku od restaurace Maxima v Otrokovicích.

Vyhlášení výsledků je na programu v 11.30 hodin.

V loňském roce se konaly dva Běhy Jižními Svahy. Virtuální v období mezi 26. únorem a 7. březnem (zúčastnilo se ho 56 běžců a běžkyň) na 8 kilometrové trati vyhráli Roman Zbranek (SKOB Zlín, 28:21) a Monika Železníková (Babice, 36:15). Druhý závod (zúčastnilo se ho 170 běžců a běžkyň), ve kterém v sobotu 9. května dopoledne každý běžec startoval individuálně, ovládl v čase 26:13 zlínský vytrvalec Jan Kolárik (Edhouse.cz). V závodu žen zvítězila vicemistryně republiky v púlmaratonu z roku 2021 Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí (2BWINNER, 29:18).