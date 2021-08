,,Valašskokarpatské cyklotour, která v letošním roce vzhledem k pandemii koronaviru znovu startuje později, se můžou zúčastnit všichni bikeři, kteří rádi sportují. Ve všech závodech konaných v zajímavých lokalitách Valašska jsme vypsali kategorie od nejmladšího žactva až po veterány. Bohužel se ale opět neuskuteční tradiční závod Vařákovy paseky v Horní Lidči a ani oblíbený Zděchovský krpál,“ informuje jeden z pořadatelů Radomír Bačo.

Absolutní prvenství z roku 2020 obhajují mezi muži Pavel Ovesný (Snow§Bike Valašské Klobouky) a mezi ženami Zdeňka Bednářová z klubu Kolo-běžky Brumov.

VYPSANÉ KATEGORIE VE VALAŠSKOKARPATSKÉ CYKLOTOUR 2021:

Předškoláci 1, předškoláci 2, mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, mladší žačky, starší žáci, starší žačky, junioři, juniorky, ženy do 39 let, ženy nad 40 let, muži do 39 let, muži do 49 let, muži nad 50 let.

PROGRAM ZÁVODŮ VALAŠSKOKARPATSKÉ CYKLOTOUR 2021:

Sobota 14. srpna: Klobucká kola ve Valašských Kloboukách

Sobota 4. září: Hradní okruh v Brumově-Bylnici

Neděle 12. září: Závod v Lačnově

Sobota 18. září: Polanský duatlonek ve Valašské Polance

Sobota 2. října: Memoriál Josefa Valčíka na Ploštině

Autor: Lubomír Hotař