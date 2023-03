V pavouku si v osmifinále poradil s Miroslavem Kubou z Prahy 3:1, ve čtvrtfinále zdolal dalšího Pražana Petra Provazníka 3:0.

,,S Kubou jsem byl, kromě třetího setu, po celý průběh utkání ve výměnách jistějším hráčem. A to i přesto, že jsem nebyl po pauze po dohrání základní skupiny úplně v tempu. Osmifinálový duel jsem však dovedl celkem s přehledem do vítězného konce. S Petrem Provazníkem mám dlouhodobě aktivní bilanci. Ještě jsem s ním nikdy neprohrál. Moje rychlá hry mu nesedí. A i když se můj čtvrtfinálový soupeř v posledním období zlepšil, tak jsem také další vzájemné utkání s ním vyhrál. Provazníka jsem přehrál servisem a forhendovým topspinem,“ prozradil Libor Slováček.

Tomu se dařilo i v dalších střetnutích. V semifinále udolal klubového kolegu z třetiligového KST Vsetín Štefana Sagáčika z Valašského Meziříčí 3:1.

,,V prvním setu to však na mé vítězství nevypadalo. Těžko jsem se dostával do zápasu, hledal jsem ten ,,správný pocit“ na pálce a úvodní sadu jsem prohrál. Od druhého setu jsem se ale dostal do vyšších obrátek, podařilo se mi úspěšně zakončit několik útočných výměn a průběžná stav jsem srovnal na 1:1. Ve třetí sadě jsem od začátku pořád vedl. Ve čtvrtém setu jsem prohrával 7:9, ale i tuto sadu a tím i celý duel jsem vyhrál. O mém vítězství rozhodla větší aktivita, kdy jsem Štefana dostával často od stolu. Měl jsem i potřebné štěstí v koncovkách třetí a čtvrté sady,“ potěšil semifinálový skalp stolního tenistu ze Vsetína.

Ve finále Slováček udolal Josefa Kubu (Praha) 3:2.

,,Josef Kuba mi chtěl oplatit porážku ze závěrečného loňského veteránského turnaje z Hluku. V Havířově mě s ním čekala těžká stolně tenisová práce. Josef hrál v daleko lepší formě, než v Hluku. Ve střetnutí v Havířově to bylo oboustranně hodně o servisu. Komu se nedařil příjem servisu, ztrácel body. Ve finálovém zápasu jsem ve třetím setu ztratil vedení 9:7 a po této sadě jsem prohrával 1:2 na sety. Ve čtvrté sadě jsem odehrál moji nejlepší pasáž v utkání. Zlepšil jsem v ní příjem, dařila se mi útočná hra z forhendu i bekhendu. Také se mi podařilo eliminovat soupeřův kvalitní bekhend. O osudu zápasu tak rozhodl vyrovnaný pátý set. V něm jsem zvládl koncovku,“ upozornil spokojený Libor Slováček.

V Havířově se dařilo také Daně Smištíkové. Stolní tenistka z Kunovic ovládla kategorii šedesátnic. Těch si na severu Moravy zahrálo 9. Smištíková v rozhodujících zápasech v semifinále zdolala

Janu Gillanyiovou ze Slovenska, ve finále porazila Stanislavu Matouškovou z Mladé Boleslavi.

,,Ve vyrovnaném utkání s Gillanyiovou, která měla hru postavenou na topspinovém pojetí, jsem ve výměnách udělala míň chyb. V semifinálovém zápase se mi dařil také blok. Ve finále s útočně laděnou Matouškovou mi vyšla sázka na trpělivost,“ potěšil úspěch v Havířově Danu Smištíkovou.

Na havířovských stolech si cenné výsledky připsali ještě Štefan Sagáčik z Valašského Meziříčí, který mezi padesátníky postoupil do semifinále. Semifinále vybojovala také Iveta Zámečníková ze Zlína ve sloučené kategorii žen nad 40 let a žen nad 50 let.

V Havířově si v 8 mužských kategoriích zahrálo 148 stolních tenistů. Ve 4 ženských kategoriích se představilo 33 hráček.

V letošní sezoně je ve Velké ceně Českomoravského klubu veteránů na programu celkem 8 turnajů, Další druhý turnaj sezony 2023 se uskuteční v sobotu 11. března v Praze.