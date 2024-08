„Rozhodnuto rozhodně není! Po zlínském závodu nás ještě čeká Pačejov, ale víkend může díky zvýšené bonifikaci opravdu hodně napovědět. Favoritem je Honza Kopecký, vítěz posledních osmi ročníků. Uvidíme, jak si to rozdáme,“ usmívá se 24letý Stříteský, jeden z trojice nejúspěšnější regionálních „mladých pušek“, která v čele průběžného pořadí náskok 23 bodů právě na Kopeckého

„Pod tlakem se necítím. Beru to tak nějak s rezervou, protože soutěžíme tady hlavně s člověkem, Honzou Kopeckým, co byl mistr světa a několikanásobný mistr republik. A když s ním už nyní držíme krok, tak je super,“ přiznal Dominik Stříteský.

Počítali jste v týmu, kolik je potřeba získat bodů, abyste si udrželi průběžné vedení, zůstali ve hře o titul?

Ne! Když člověk začne počítat, tak se do toho většinou zamotá a začne být ve stresu. Když pojedeme s Honzou, je to dobře a pak jak se to sečte, uvidí se. Jak říkám, člověka by počítání dopředu svazovalo, zbytečně by byl v nervech a myslel si, že něco musí a rázem by přišla nějaká chyba.

Kopecký letos ještě žádný závod velkého šampionátu nevyhrál, na druhou stranu se svými zkušenostmi a znalostmi zdejších tratí je pořád favorit…

Pro mě určitě taky! Vyhrál tady už několikrát v řadě a jde mu to tady. My tady sice jsme všichni z okolí, ale prostě je to pro nás nějakým způsobem prokleté! On tady přijede, je schopný si závod rozvrhnout. Uvidíme, jak se to letos povede nám!

Jak vnímáte, že Václav Pech tentokrát pojede s vámi v kategorii RC2? Už nebude mít svou kategorii…

Určitě je to velká změna a uvidíme. Podmínky budou teď stejné nebo velmi podobné. Uvidíme, co on dokáže. Nepojede vzadu, pojede s námi vepředu a aspoň se ukáže, jaký to byl s jeho WRC rozdíl nebo jestli je to stejné.

S délkou a náročností tratí není důležité být nejrychlejší, jako spíše nejrychlejší. Souhlasíte?

Je to tak! Taky do toho hraje ten počet pneumatik, které můžeme použít a všechny podobné věci, které normálně v českém mistráku nejsou. A Honza Kopecký je jezdec ze světa, který je zvyklý tady s tímhle pracovat.

V zimě jste přezbrojil na nejmodernější specifikaci Škody Fabia RS. Byla to dobrá volba?

Ano. Loni tento vůz ještě nebyl konkurenceschopný, ale postupem času se výrazně zlepšila, je to špičková závodnička. Navíc díky spolupráci s Romanem Krestou a Jardou Vančíkem se nám podařilo posunout ještě o level dál! Zvykání nebylo nic jednoduché, protože testů moc nebylo. Ale vše se povedlo, je radost s fábií jezdit!

Všechno u vás je na víkendový závod připraveno? Jak vypadala příprava?

Jako na normální závod, protože na každý ten závod se připravujeme nejlíp, co to jde. Co se týče nás - posádky, auta a týmu - všichni jsme nachystaní. V úterý vše začalo a už to jede jako na drátkách. Nyní se už jenom dokončují detaily. Nicméně jak to začne, to bude velký šrumec, jako to je každý rok. Ale těšíme se na to všichni!

Bude hrát i počasí svou roli? Vadí vám vedra?

Hlavně, ať je počasí stejné, protože nejhorší je už při tom počtu pneumatik se rozhodnout, které kola nasadit. Když už se člověk rozjede, už na nich musí jet. Na Barunce tak nebude pro nikoho nic lehkého. Stabilní počasí by nám situaci hodně usnadnilo

Ve Zlíně budete poprvé startovat v pozici lídra šampionátu. Opravdu nebudete nervóznější?

Ani to tak neberu, protože pro člověka by to bylo svazující, proto je potřeba si udělat odstup. Barunka bude náročná a nebude tam rychlí jenom my čtyři, jako každou soutěž u nás, ale přibude tam ještě mnoho lidí z Evropy. A myslím si, že nám všem zamotají hlavu!

Co říkáte na konkurenci?

Konkurence je určitě super! Jde vidět, že Evropa jede opravdu na vysokém levelu, kde nikdo z nich nemá nic jasného. Bodové rozdíly jsou malé a všichni se přetahují, každý chvilku tahá pilku. Uvidíme, co zmůžou tady. Přece jenom jsou to zkušení borci!

Zahraniční jezdci v minulosti až takovými konkurenty pro českou špičku na Barumce nebyli. Vnímáte to taky tak?

Nicméně hodně jich tady loni jelo poprvé a zase člověk, když někam přijede podruhé, už ví, co od toho čekat a je schopný na to reagovat. A zahraniční piloti jsou střelci. Hayden tady jel loni poprvé a jel v první desítce, tahal se tam s námi. Letos zde pojede podruhé a zase se posune dál. Simon Wagner je zde taky rychlý. A náš Erik Cais tady vždycky letí. Bohužel mu to ještě nevyšlo, takže myslím si, že letos to bude ještě víc vyhrocené než normálně!

A co zájem veřejnosti? Ten se zvyšuje?

To ano, je to super, že člověk tady tu pozornost má. Nicméně je potřeba si od ní dát taky odstup, protože člověk by se začal svazovat věcmi, které by ho potom zpomalovalo v tom autě.

Jak náročnou trať připravili pořadatelé?

Barunka je každým rokem náročnější, ani letos tomu není jinak. Uvidíme až při najíždění, jak opravdu vypadá, ale rozhodně opět nebude lehká!

S jakým umístěním budete v cíli spokojený, jaký jste si dal cíl?

Pro nás je cílem český mistrák, hlavním měřítkem bude pro nás Honza Kopecký, i díky právě zvýšené bonifikaci. Uvidíme, jaké nasadí tempo a podle toho budeme muset na něj reagovat.