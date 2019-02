Rio de Janeiro - Vzpěrač Jiří Orság skončil na olympijských hrách v Riu de Janeiro v nejtěžší kategorii nad 105 kg osmý. Zlato získal úřadující mistr světa Gruzínec Laša Talachadze v novém světovém rekordu ve dvojboji 473 kilogramů. Na stříbro dosáhl Gor Minasjan z Arménie a bronz má další Gruzínec Irakli Turmanidze.

Vzpěrač Jiří Orság skončil na olympijských hrách v Riu de Janeiro v nejtěžší kategorii nad 105 kg osmý. | Foto: ČTK

Obhájce triumfu z minulé olympiády v Londýně Íránec Bihdad Salímíkordasíabí sice vytvořil světový rekord v trhu s 216 kilogramy, ale v nadhozu třikrát neuspěl na základní váze 245 kg a sen o triumfálním návratu po vleklých problémech se zraněným kolenem se mu rozplynul.

Český vzpěrač měl v dvojboji součet 425 kg. "Doufal jsem, že udělám přes 430. Chtěl jsem utrhnout přes 190 a nadhodit přes 240 a nevyšlo ani jedno. Z výkonu jsem zklamaný, z umístění ne," řekl Orság, který měl v přípravě zdravotní problémy. "Nebyl jsem schopný zabrat na těžších vahách, dřepy jsem dělal na osmdesát procent."

V trhu dostal Orság nad hlavu základní váhu 185 kg, následně na 190 ani na 191 kilogramech neuspěl. "V trhu jsem na tréninku dal 192, ale při závodě to nebylo ono. Navíc se mi začala trhat ruka," ukázal zkrvavenou pravou dlaň. "Je to nepříjemné, nemůžete se soustředit jen na pohyb. Ještě jsem po základu dlouho čekal na druhý pokus. Jsem zklamaný. Nevyšlo to, jak jsem chtěl," řekl.

V nadhozu se dostal na 240 kg, o jeden za vlastním českým rekordem. Útok na 243 kg mu už nevyšel. O jednu příčku zaostal za svým umístěním z minulé olympiády v Londýně. "Věřil jsem, že 243 kilo mohu dát. Přemístil jsem to, ale bohužel jsem to nedorazil. Byla to technická chyba. V tom adrenalinu, když má člověk na rukách čtvrt tuny, musí vše jít automaticky. Chtěl jsem vylepšit osobní rekordy," řekl.

Dvaadvacetiletý Talachazde překonal novým světovým maximem 16 let starý výkon Íránce Husejna Rezazadeha. Salímíkordasíabí o dva kilogramy vylepšil vlastní zápis z roku 2011.

Talachazde, který je i letošním mistrem Evropy, si mohl poprvé vychutnat triumf ve světové konkurenci přímo. Na loňském MS totiž původně skončil druhý za Rusem Alexejem Lovčevem, ale ten měl v Houstonu pozitivní test na doping a v prosinci tak o titul přišel. Proto dodatečně připadl Talachadzemu.

Vzpírání:

Muži:

Nad 105 kg: 1. Talachadze (Gruz.) 473 kg - světový rekord (trh 215 + nadhoz 258), 2. Minasjan (Arm.) 451 (210+241), 3. Turmanidze (Gruz.) 448 (207+241), 4. Aleksanjan (Arm.) 440 (195+245), 5. Reis (Braz.) 435 (195+240), 6. Džangabajev (Uzb.) 432 (195+237), 7. Seim (Est.) 430 (187+243), 8. Orság (ČR) 425 (185+240).

V trhu vytvořil Iránec Salímíkordasíabí světový rekord 216 kg, v nadhozu ale nevzepřel základní váhu a nebyl klasifikován.

