„Kdybychom nezvítězili, šli bychom do baráže o záchranu v první lize. Čekali by nás těžcí soupeři. Výhra je cenná,“ oddechl si Juřík, který pro Deník vysvětluje důvody letošních patálií. Zároveň prozradil na jakém návratu se pracuje.

Letošní sezona doznala citelných reforem – tři nejvyšší soutěže mají pouhých šest účastníků, což jednak zvyšuje jejich kvalitu, na druhé straně citelně ohrožuje mančafty, které by v předchozích sezonách na bitvy o přežití ani nepomysleli. Mezi nimi je právě i Zlín.

„Díky sobotní výhře teď budeme hrát o třetí místo v první lize, celkově tedy deváté v republice. Zhruba to tak vychází stejně jako dříve,“ popisuje kouč loňského účastníka extraligy.

Klíčové utkání sezony sehráli o víkendu, na domácím pažitu přivítali Přelouč, kterou na konci března porazili venku po výsledku 33:24. Vítězství chtěli, respektive museli zopakovat.

„V hlavě jsme to zvládli výborně, na Přelouč jsme si věřili. Přesto nás překvapila,“ nezastírá Juřík.

„V prvním poločase jsme měli převahu, kterou jsme více nezúročili, dostali jsme se „jen“ do vedení 19:7. Trochu jsme polevili, hosté do konce půle ještě otočili na 19:21 z našeho pohledu. Pořád jsme však byli odhodlaní, že to zvládneme a přehrajeme je na fyzičku, že jim dojdou sílu. Vyvíjelo se to dobře, položili jsme další čtyři pětky a vyjádřili to body.“

Domácí si pořádně oddechli, základní část uzavřeli na čtvrté pozici a do baráže nemuseli.

„Nakonec jsme uhráli, co jsme potřebovali, sezonu tak nehodnotíme kladně, ani záporně,“ přiznává.

Kde tedy hledat příčiny letošních strastí? Důvodů je rozhodně několik.

„Během sezony jsme měli několik absencí – bylo zde hodně zraněných, někteří hráči byli na cestách. Mančaft jsme kromě pár jedinců měli kompletní až na poslední dva týdny, těžko jsme skládali sestavu,“ mrzí Petra Juříka.

Další aspekt tkví v nedotažených posilách.

„Měli jsme nasmlouvané kluky z Jižní Afriky, jeden si to však rozmyslel, druhé pozdě poslal papíry. U nás na unii jsme ho už přitom měli. Tito hráči by nás určitě posílili,“ tuší.

Soutěže se navíc dotkla situace některých účastníků, kteří jednou nasadili silný mančaft, podruhé o poznání slabší.

„Například u Vídně byla velká loterie, jaký tým pošle, dvakrát jsme s ní prohráli. Podobné to bylo u Tatry Smíchov. První zápas jsme hráli s jejím áčkem, neměli jsme šanci, napodruhé jsme naštěstí vyhráli,“ vrací se Juřík k důležitému střetnutí.

Zlínu v tomto ročníku zbývá už jediný zápas. Už tak myslí na další sezonu.

„Chtěli bychom jít cestou posil z Gruzie a Jižní Afriky. V jednání jsme i s útokovou spojkou z Afriky, máme příslib návratu. Je to Jacques Heinrich Dumas. Když bude větší konkurence, tak věřím, že ambice znovu můžou být vyšší,“ nepochybuje trenér zlínských ragbistů Petr Juřík.