Rejdice, Luhačovice – Následovník veleúspěšného Tomáše Krause? Na svůj premiérový seniorský titul ve skikrosu o víkendu dosáhl Jiří Čech. Závodník TJ Slovan Luhačovice se tak dočkal dostatečné satisfakce, když si právě zde před rokem přivodil zlomeninu nohy.

Skikrosař Jiří Čech z TJ Slovan Luhačovice. | Foto: archiv Jiřího Čecha

„Popravdě poté, co byl šampionát z klimatických důvodů přesunut z Karolinky do Rejdic, jsem se docela bál. Vzpomínky na nepovedenou kvalifikaci byly stále živé," přiznal dnes již s úsměvem 22letý novopečený šampion. „Na zdejší sjezdovku nemáme dobré vzpomínky prakticky celá rodina. Kromě mé zlomené nohy si zde poranila koleno i má sestra," upřesnil závodník, jenž se k lyžování po přestávce dostal začátkem února.

„Naštěstí na víkend připravená trať byla jiná než posledně, byla delší, širší a skoky bezpečnější. Když jsem ji uviděl, veškerý strach ze mě spadl," přiznal.

Rozhodující boje o titul se nakonec obešly bez kvalifikace, ale i přesto byly finálové jízdy hodně dramatické. K vidění byl opět souboj Čecha s velkým rivalem Palánem. „Vítězství nebylo jednoduché. Prakticky celou sezonu to máme s Palánem vyrovnané. Aby toho nebylo málo, výborný výkon podal i junior Lank," ocenil v cíli spokojenější student ČVUT v Praze.

Radost z víkendového úspěchu měl o to větší, že právě poslední klání rozhodlo i o jeho prvenství v pohárové soutěži. „Nakonec jsem získal o čtyři body více. O to větší oslava pak následovala. Byla to velká párty se šampaňským," rád vzpomíná Jiří Čech, jenž už má ve své sbírce tři juniorské tituly.

Na severu Čech se neztratili ani další závodníci „pořádajícího" luhačovického oddílu. „Přestože to na medailové umístění nestačilo, dobře si vedl i mezi muži věkem ještě junior Vratislav Kunc. I přes klimatické podmínky v našem regionu nakonec celý šampionát dopadl na jedničku," pochvaloval si jeho hlavní organizátor Jiří Čech senior.

VÝSLEDKY MČR skikros Rejdice 2016: Muži: 1. Jiří Čech 2. Radim Palán 3. Karel Lank. Junioři: 1. Karel Lank. Žáci: 1. David Kubeš. Žákyně: 1. Kateřina Neumanová. Český pohár mužů: 1. Jiří Čech 2. Radim Palán, 3. Karel Lank.