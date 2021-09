V Turnaji velké útěchy (o 9. místo) Pavlovi Saturkovi z Jihlavy do finále nenastoupil kvůli velké únavě Severomoravan Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce).

Do semifinále postoupili Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) a domácí Kamil Malota.

V Lázeňském tenisovém Grand Slamu v Luhačovicích dominovali regionální hráči. Mezinárodní turnaj padesátníků zařazený do české série Senior´s Tour 2021 vyhrál Martin Komínek z Rožnova pod Radhoštěm, který ve finále porazil Tomáše Doležela ze Zlína.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.