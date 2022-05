Stříbrnou příčku obsadila s třiadvacetisekundovou ztrátou štafeta OK Lokomotiva Pardubice (Jana Peterová, Tomáš Kubelka, Martin Roudný, Jana Stehlíková), třetí skončil v čase 63:29 SK Brno Žabovřesky (Gabriela Hiršová, Pavel Brlica, Miloš Nykodým, Adéla Finstrlová).

Šampionát pořádal oddíl OB Kotlářka a KOB Tretra Praha v pražské lokalitě Stodůlky, Luka, Hůrka a Nové Butovice. Tratě vedly v sídlišti a vilové zástavbě a v městských parcích.

Závodu se zúčastnilo 43 štafet.

,,První úsek velmi dobře rozběhla Míša Dittrichová, která Vojtěchovi Sýkorovi předávala štafetu na pátém místě s nepatrnou ztrátou na čelo,“ upozornil Jonáš Hubáček, jeden z členů luhačovické štafety.

V průběhu druhého úseku už se startovní pole roztrhalo. Silnější štafety Luhačovic a Pardubic se však držely spolu.

,,Po polovině tohoto úseku ale začal Vojta ztrácet a štafetu mi předával s patnáctisekundovou ztrátou na Pardubice. Já jsem však od začátku běžel rychle a na výborně běžícího Martina Roudného jsem se dotáhl. Později jsem si před ním vytvořil mírný náskok. Konec tohoto úseku byl však hodně náročný a na poslední kontrole jsme s Roudným na tom byli podobně.,“ prozradil Jonáš Hubáček.

Také ve zbytku vyrovnaného závodu rozhodovaly sekundy.

,,Na posledním úseku se proti sobě postavily naše Vendula Horčičková a Jana Stehlíková z Pardubic. Jana je o malinko lepší sprinterka, než Venda, ale nedá se říct, že bývá výrazně lepší. Ve spoustě závodů Venda Janu porazila i ve sprintech. V Praze si však při odběru mapy Stehlíková mapu natrhla. To je už součást závodu a byla to její technická chyba. Podobná, jako kdyby si rozvázala tkaničku u boty, nebo udělala mapařskou chybu, jako to udělal Vojta Sýkora na druhém úseku, kdy přehlédl, na které straně potoka je kontrola a ten potůček bylo zakázané proběhnout, nebo přeskočit,“ upozornil Jonáš Hubáček na rozhodující momenty v závěru závodu.

,,Tak to prostě v orientačním běhu štafet je. Závod začíná startem a končí doběhem do cíle. Odběr mapy je toho součástí. Na trati se Stehlíkové na několika postupech orientace znepříjemnila, ale reálně běžela za Horčičkovou,“ dodal ještě Hubáček.

Tomu se v Praze dařilo také ve sprintu jednotlivců (3,85 kilometru, převýšení 76 metrů, 24 kontrol). V něm vybojoval za čas 13:36 druhé místo. Závod vyhrál Tomáš Křivda z Chocně, který byl v cíli o pět sekund rychlejší, bronzovou medaili si pověsil na krk Martin Roudný (OK Lokomotiva Pardubice, 13:43).

,,Obhájce titulu Tomáš Křivda si ve vyrovnaném závodě opět doběhl pro zlato. Já jsem však byl až do 18 kontroly na čele. V závěru měl ale můj choceňský soupeř víc sil,“ uznal Jonáš Hubáček.

Z dalších luhačovických reprezentantů skončil ještě v konkurenci 52 orientačních běžců Vojtěch Sýkora (14:14) šestý,

V závodu žen (3,27 kilometru, převýšení 68 metrů, 20 kontrol) obsadila v čase 14:48 Vendula Horčičková osmou pozici. V kategorii juniorek D20 (3,27 kilometru, převýšení 68 metrů, 20 kontrol) brala za čas 15:15 Michaela Dittrichová pátou příčku.