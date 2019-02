Zlín - V Bohumíně se uskutečnilo MČR ve vzpírání jednotlivců do 20 a 23 let. Zlínské vzpírání reprezentovala čtveřice mladých vzpěračů ze Sokola Jižní svahy Zlín-5, vedená trenérem Jaroslavem Janebou.

Na snímku představujeme úspěšný kolektiv. Zleva Pavel Jančík, Lukáš Hofbauer, Dominik Šesták a Lukáš Bohun. | Foto: Jaroslav Janeba

Reprezentant ČR Lukáš Hofbauer (18 let)v hk do 77 kg i přes to, že startoval po dvanáctidenní nemoci plán splnil a získal v obou kategoriích za 254 kg (trh 115 + nadhoz 139) stříbro a titul vicemistra ČR.

Teprve patnáctiletý Dominik Šesták se mezi až o 8 let staršími borci neztratil a v hk do 62 kg za nový osobní rekord 165 kg (73 + 92) získal v kategorii MČR juniorů do 20 let bronz a v kategorii juniorů do 23 let místo čtvrté.

„Dominik Šesták je zařazen do reprezentačního výběru ČR a je v přípravě na ME juniorů do 15 let, které se uskuteční 3. až 8. srpna ve Švédsku (Landskrona)," upřesnil Janeba.

„Pavel Jančík (16 let), který se 14 dní potýkal se zraněním zad, startoval v hk do 77 kg se sebezapřením a 189 kg mu tentokrát stačilo v MČR J20 na 7. Míst. Pavel je společně s Dominikem v reprezentačním výběru ČR, který má startovat 27. až 30. 8. na evropském poháru mládeže v Rakouském (Ranshofenu)," upřesnil kouč vzpěračů Zlína.

„Lukáš Bohun (22 let) v hk, do 77 kg v MČR J23 vyrovnal svůj osobní rekord 194 kg, což mu stačilo na 9 místo," dodal