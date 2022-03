Kdy jste se sportem začínal?

V 5 letech jsem začínal s judem. U tohoto sportu jsem zůstal do 17 let. Poté jsem v 16 letech začal hrát fotbal. Fotbal jsem hrával zhruba do 25 let. A od 20 let se věnuji silovému trojboji.

Jak se Vaše sportovní kariéra vyvíjela?

K judu mě dovedl můj dědeček Milan Žáček. Byl to výborný trenér juda. Vychoval opakovaně několik mistrů Československa. Děda se také podílel na založení klubu juda ve Zlíně. Já jsem za svoji judistickou kariéru vystřídal oba zlínské kluby. Jako dorostenec jsem hrál fotbal. U něho jsem vydržel do pětadvaceti let. A v 16 letech jsem si poprvé zašel do posilovny TJ Olympia Zlín a díky tomuto oddílu jsem si mohl vyzkoušet závody v bench pressu. Když mi bylo 23 let, tak jsem se přihlásil na juniorské závody v silovém trojboji. V nich jsem se umístil na stupních vítězů. Od té doby dodnes aktivně závodím v silovém trojboji i bench pressu.

Kde a proč jste začal se silovým trojbojem?

S posilováním jsem začal v 16 letech v TJ Olympia Zlín. A to hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl mít větší sílu, než moji soupeři v judu. A také proto, že mě fascinovalo, jak vlastně může mít někdo větší sílu, než druhý a jak se k tomu propracuje. Posilování se mi tolik zalíbilo, že jsem u něho zůstal dodnes. V posilovně si mě všiml syn majitele Stanislava Krčka Michal Krček. Ten mi tenkrát řekl, že mám docela sílu a navrhl mi, jestli si nechci zkusit zazávodit. Řekl jsem si proč ne a tak od té doby aktivně závodím.

S jakou představou jste šel do loňské sezony?

Sezona 2021 byla jeden velký otazník. Byly zavřené posilovny a zrušené závody. Nikdo pořádně nevěděl, co bude. Udržoval jsem se alespoň tak, že jsem cvičil s vlastním tělem a chodil jsem běhat. Po nějaké době se posilovny otevřely. Já v ní tři týdny trénoval a poté jsem 20. června odjel do Jihlavy na mistrovství republiky v bench pressu. Na Vysočině jsem vybojoval titul vicemistra republiky.

Prozraďte nám Vaše nejpovedenější výsledky v kariéře?

Byla to moje první seniorská medaile na domácím mistrovství Česka. V Lukově jsem v roce 2017 v silovém trojboji v kategorii do 93 kg vybojoval třetí místo. Pamatuji si na to moc dobře, jelikož jsem posledním pokusem na mrtvý tah přeskočil celou dobu závodníka působícího na 3. místě. Další úspěch jsem si připsal v roce 2018 a také na domácí půdě v Lukově u Zlína, kdy jsme se s TJ Olympia Zlín stali mistry republiky ve čtyřčlenných družstvech. Tím jsem se stal součástí zlatého hattricku, kdy se to našemu klubu TJ

Olympia Zlín povedlo třikrát za sebou. Bylo to v období od roku 2017 do roku 2019. Rád vzpomínám i na první seniorskou medaili na mistrovství republiky v bench pressu, kterou jsem získal v roce 2020. Tenkrát jsem se radoval z bronzu.

Kolik jste díky silovému trojboji procestoval zemí?

Byl jsem na mistrovství Evropy v Litvě, kde moje bývalá svěřenkyně Lucie Daňková vybojovala třetí místo. Několikrát jsem byl v Dánsku, Švédsku a Lucembursku. A také v sousedních státech v Německu a Rakousku.

Kdo Vás kolem tohoto sportu nejvíc podporuje?

Moje rodina a oddíl SK Olympia Zlín.

Kde berete recept na takovou výkonnost?

Ten je jednoduchý. Pořád se udržovat v kondici, starat se o své tělo a nemít velké výkonnostní výkyvy. Dále si musím věřit, nikdy nic nevzdávat a všechno se snažit dělat na 100 procent.

S kterými zajímavými soupeři jste se během sportovní kariéry potkal?

S mnoha sportovci, hlavně ze silového trojboje. Potkal jsem světové šampiony, kteří zvedají neuvěřitelné váhy. Například na dřep okolo 450 kg, bench press přes 400 kg a mrtvý tah kolem 400 kg. Tento sport dělají také ženy a jejich výkonnost je často rovněž fascinující.

Jaké máte další zážitky kolem sportu a hlavně kolem silového trojboje?

Těch je spousta a některé se nedají publikovat (smích).

Co děláte v současném období?

Na začátku letošního roku jsem zahájil přípravu na další sezonu v silovém trojboji. Zároveň trénuji klubové týmy, závodníky a sportovce, se kterými dlouhodobě, nebo krátkodobě spolupracuji. Dále vytvářím projekty, kterým bych se chtěl nově věnovat.

Komu děláte kondičního trenéra a sportovního maséra?

Je toho docela dost. Kondičního trenéra nebo sportovního maséra dělám slovenské florbalové reprezentaci mužů, extraligovým házenkářům Kopřivnice, superligovým florbalistům Panthers Otrokovice, ragbistům Zlína, prvoligovým házenkářkám Otrokovic a v klubu SK Rytmik Zlín. V SK Olympia Zlín dělám silového trenéra. Dále dělám pro některé sportovce a kondiční cvičence individuální a skupinové tréninky.

Co tato práce obnáší a co Vám přináší?

V první řadě je to zodpovědnost, aby tato práce měla smysl a nedělalo se něco na půl plynu a zbytečně. Dále je to radost, spoustu krásných zážitků a možnost spojení práce s cestováním.

S kterými zajímavými sportovci jste se jako kondiční trenér potkal?

Je jich hodně. Pro mě je ale každý sportovec něčím zajímavý. Pokud se s někým takovým potkám a máme čas prohodit pár slov, tak mě zajímá jejich sportovní historie a jejich návyky. Od každého sportovce si vezmu něco zajímavého a potom s tím dále pracuji.

S kým se Vám nejlépe spolupracuje?

S těmi, kteří mě kontaktují sami. Často to bývá na doporučení od mých současných, nebo bývalých klientů. V tomto případě to skoro pokaždé bývá záruka smysluplné práce a nemusí to pokaždé být výkonnostní sportovec. Může to být kondiční cvičenec, který chce se sebou něco udělat. Například změnit určité špatné návyky. Třeba změnit své stravovací návyky a orientovat se v této věci.

Jakým způsobem se udržujete v kondici?

Třikrát až čtyřikrát týdně chodím cvičit a jedenkrát až dvakrát týdně si jdu zaběhat, nebo chodím po horách.

Při čem nejraději relaxujete?

Nejlépe s rodinou nebo při jakémkoliv pohybu. A také při četbě knih.

Jaké jsou Vaše další záliby a jaké máte další koníčky?

Je to sebevzdělání, rád mám také hory a fotbal.

Prozraďte Vaše oblíbené jídlo a pití?

Na pití káva a z jídla sním úplně všechno (smích).

Plánujete v nejbližší době nějakou dovolenou?

Zatím nevím. Ale v zimě i v létě je moje ideální dovolená někde na horách v Česku, spojená s běžkami, sjezdovým lyžováním, nebo turistikou. Na horách si vždycky odpočinu, naberu síly a zároveň poznávám krásy České republiky.

V dnešní době mi nedá nezeptat se, jaký je Váš názor na koronavirus, který několik měsíců všem omazoval život?

Pokud se bavíme na téma sport, tak covid opravdu silně zatáhl za ruční brzdu. Pauza u sportu byla nepředstavitelně zbytečně dlouhá. Byla to stopka a už nyní je na trénincích poznat, jaký to má neblahý dopad nejen pro sportovce. Já jako kondiční trenér, který je každý den v kontaktu s lidmi, co se chtějí hýbat, to vidím z první řady. U mě osobně to nebyla stopka pouze na toto období, ale mínus minimálně na půl roku, než jsem se zase dostal na nějakou základní výkonnost. Až teprve potom jsem mohl zase přemýšlet na možné zlepšení. Místo toho, by se lidé udržovali v kondici, ve smyslu ve zdravém těle, zdravý duch, tak díky covidu to bylo přesně naopak.

Na co se těšíte ve sportovním roce 2022?

Osobně bych chtěl posunout svoji výkonnost. A hlavně to dělat tak, aby mě sport pořád bavil. Také se těším na posunování progresu týmů, sportovců a kondičních sportovců, se kterými spolupracuji. A na nová vítězství a zážitky s tím spojené.

Co ještě plánujete v roce 2022?

Mám vytvořené projekty ve smyslu seminářů pro sportovce, vytvářím svůj osobní web a podobně. Tomu se chci věnovat. Toto všechno zveřejním na svém facebooku a instagramu lk complex coach.