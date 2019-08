I když zkušený osmatřicetiletý pilot je v čele průběžného pořadí kontinentálního šampionátu, o náskok klidně může přijít, protože v úvodu sezony příliš nezářil, což si před startem na vý-chodní Moravě uvědomuje.

„Samozřejmě chci vyhrát každý závod, na kterém startuji a před-vést se před diváky, ale momentálně nejsem v ideální pozici. Nemohu si dovolit riskovat. Honza Kopecký to tady výborně zná, bude těžké ho ve Zlíně porazit. Navíc stále poznáváme nové auto, o to to bude ve Zlíně pro mě složitější,“ ví Lukjaňuk.

Mistr Evropy z loňského roku míří za obhajobou, ale jisté prvenství stále nemá, protože v úvodu sezony se trápil. Na Azorech ošklivě havaroval, na Kanárských ostrovech zase ulomil kolo.

Do cíle poprvé dojel až v Lotyšsku. V druhé etapě Rally Liepaja si ale přivodil komplikace, když značně překročil rychlost na přejezdu. Lukjaňuk na povolené padesátce uháněl rychlostí 124,9 km/hod, a o kousek dál na devadesátce zase fičel 168,5 km/hod.

Jako trest vyfasoval pokutu pět set euro, od pořadatelů navíc dostal deset dní veřejně prospěšných prací.

„Měli jsme problém s brzdami, opravovali jsme. Čas na přejezd byl ovšem velmi krátký, museli jsme překročit stanovenou rychlost, abychom byli včas v další časové kontrole. Byli jsme na silnici skoro sami, nebylo tam tolik provozu. Je nám líto našeho chování, bylo to špatně," kál se zpětně ruský pilot.

Ve Zlíně by se nic podobného opakovat nemělo. Přesto Lukjaňuka, který klasifikaci vede před Polákem Habajem, Britem Ingramem a Čechem Marešem, mohou trable z úvodu sezony v konečném pořadí připravit o vedoucí pozici, neboť se do celkového hodnocení seriálu započítává šest výsledků z osmi soutěží.

„Jisté to nemám, ale věřím, že to dopadne dobře,“ zůstává v klidu.

Elitní ruský pilot se v Baťově městě a okolí představí s novým vozem. Lukjaňuk, jehož navigátor i nadále zůstává tradiční parťák Arnautov, před sezonou možná trochu překvapivě sáhl po Citroenu C3 R5 z dílen francouzského Saintelocu. Zatím změny auta nelituje.

„Je pravda, že to byl pro nás trochu krok do neznáma, skoro jako kdybychom jeli v jiném šampionátu, ale pořád pro nás hraje velkou roli znalost soutěží a to, že za námi stojí dobrý tým. Celkově to beru jako výzvu,“ říká.

Favoritem pro letošní zlínskou rallye i tak zůstává Jan Kopecký. Tovární jezdec Škoda Motorsport ve Zlíně slavil už sedmkrát a letos touží po dalším vavřínu. Úřadující mistr světa v kategorii WRC2 je znovu připravený vystoupat až na vrchol.

Navíc mu odpadl jeden ze soupeřů. Španěl Dani Sordo, který Kopeckého vyzval na souboj loni, se letos Barum Czech Rally nezúčastní. A na východní Moravu nedorazí ani žádné jiné světové hvězdy.