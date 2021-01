Pavel Brímus, šéf ČUS ve Zlínském kraji, předseda OFS a KFS Zlín, člen VV FAČR:

ANO.

Za poslední roky udělal strašně moc ve sportovním hnutí. Je za ním vidět práce, která doteď nebyla pro sport udělaná a byla tolik potřebná. Upřímně si nedokáži představit, že by měl Hniličku nahradit někdo jiný.

Ano, udělal chybu a přiznal ji, politicky z ní vyvodil důsledky, když složil poslanecký mandát. Ale pokud budeme stínat všem hlavy, tak se v práci ve sportovní agentuře nikam nedostaneme! Opakuji, udělal kus práce, a bylo by složité cokoliv měnit. Neumím si představit, kdo jiný by mohl pokračovat v jeho rozdělané práci a systému.

Daniel Tobola, jednatel prvoligových hokejistů VHK ROBE Vsetín

NE.

Pana Hniličku osobně neznám, vždy však záleží na osobním morálu každého jednotlivce – ale ať si to vyřeší sami politici. Ve světě je běžné, že se za podobné záležitosti odstupuje, v České republice nikoliv. Kdyby měla vládnout jistá politická atmosféra a zvyky, tak jednoznačně by pokračovat neměl. Vzhledem k tomu, že dané zvyky tady ale nevládnou, tak na tom asi úplně nezáleží.

Roman Macek, člen vedení ČSV, předseda zlínského volejbalového klubu:

ANO.

Určitě by měl zůstat. V politické rovině udělal obrovský přešlap, za který by měl nést následky a již nyní je nese. Tohle politické faux pas se však netýká jeho práce ve sportu. V Národní sportovní agentuře udělal spoustu práce, je nositelem progresu. Konečně je vidět, že v agentuře sedí sportovec, který věci rozumí a umí jednat s potřebnými orgány. Konečně víme, s kým jednat, kdo umí transparentně najít pro sport podporu.

Jan Vejrosta, předseda prvoligových házenkářů Bystřice pod Hostýnem:

ANO.

Je to lidský přešlap, špatné chování, odsouzeníhodné, ale nemělo by se dávat do pracovních konsekvencí. Pan Hnilička by měl ve své pozici v NSA zůstat, udělal hodně práce pro sport, dokázal se rychle etablovat a nyní je schopen vyjednat pro sport řadu dobrých věcí. Jeho lidské chování je odsouzeníhodné, ale pracovně by neměl být persekuován.

Michal Tonar, trenér extraligových házenkářů Zubří:

ANO.

Pan Hnilička asi nedomyslel své jednání, ale i přesto by měl zůstat v pozici šéfa sportovní agentury. Zvláště, když má v celé unii sportu dost dobré postavení, je respektován a udělal pro sport hodně práce. Kdyby měli všichni odejít, co se nějak provinili, tak by už například v parlamentu nikdo neseděl. Milan Hnilička asi činu lituje, nabídl zaplatit pokutu formou příspěvku na charitu, a to je podle mne dostačující. Nelíbí se mi, že vyvozování důsledků z chybného jednání není jednotné, striktní. Dělá se podle toho, jak to komu vyhovuje.

Karel Heinz, sportovní ředitel SK Hanácká Slavia Kroměříž:

NEVÍM.

„Člověk na takové pozici by takto fatální chyby dělat neměl. Měl by si uvědomit, že díky své funkci má za zadkem hejno novinářů, kteří čekají na jeho chyby. V dnešní složité době je všechno o to víc vidět. Že si někde sedne, byť se známými či kamarády v hotelu, je samozřejmě špatně. Teď je otázka, zda by měl odstoupit. Nějaká sankce by ale měla přijít. Hlavně by to měl zvážit on sám. Každopádně je to chyba, kterou by měl nějak řešit. Jak, to nevím, nechci být soudcem.

Milan Zedník, předseda baseballového klubu Snails Kunovice:

ANO.

Nemyslím si, že by pan Hnilička měl končit. V čele Národní sportovní agentury odvedl kus práce. Má moji podporu. Jestli by měl dostat nějaký trest nebo pokutu, na to jsou zákony, kterými se musí každý občan řídit. Ale za mě to není důvod k odvolání. Pracuje dobře.

Pavel Kunt, předseda atletického klubu AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště:

NEVÍM

Vůbec si nedovolím hodnotit pana Hniličku ani nikoho dalšího, co dělá nebo nedělá ve svém volném čase. Všechno je to na něm, jeho morálních vlastnostech. Projekt Národní sportovní agentury se teprve pomalu rozjíždí , my jsme s ním do styku přišli velmi málo. Nevíme, jak to bude nebo nebude fungovat. A je jedno, kdo je ve vedení.

Michaela Tomaštíková, předsedkyně veslařského klubu VK Morávia Uherské Hradiště:

ANO.

Neměl by končit, odcházet. Měl by tam zůstat. Hlavně kvůli stabilizaci. Svoji práci dělá dobře. Jde o lidské pochybení, které se může stát komukoliv z nás.