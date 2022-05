Baťovo město před čtyřmi lety hostilo světový šampionát do 18 let, kde i díky senzační výhře nad Německem postoupilo až do finále. „A-mužstva“ se zdejších zápasů dočkají po dlouhých letech „Začátkem 90. let se zde konala základní skupina Mistrovství Evropy žen, muži ve Zlíně nastoupili pouze v přípravných utkání,“ upřesnil Macek poslední reprezentační zápasy.

Prestižní akci si pochopitelně přálo uspořádat více míst. Volba nakonec padla právě na Zlín. „Příznivci zlínského volejbalu, ale i širokého okolí mají možnost vidět evropský volejbal. Každá město, respektive region mělo zájem takovou událost uspořádat, bylo těžké se prosadit. Obrovsky nám ale za pomoci města a kraje pomohla rekonstrukce zázemí haly, bez čehož by to nešlo uspořádat,“ poukazuje zkušený funkcionář na vylepšení zázemí pro týmy i rozhodčí, které v posledních dvou letech vyšlo na téměř 18 milionů korun.

Momentálně si Roman Macek užívá volejbalové radosti. V uplynulém ročníku Uniqa extraligy se jí ovšem téměř nedočkal. Svěřenci hlavního trenéra Přemysla Obdržálka, který dostal důvěru i pro příští ročník, ve dvaadvaceti zápasech dosáhli na pouhou jedinou výhru za dva body. Jinak s osmibodovým odstupem skončili za předposledními Beskydy. „Sezona pochopitelně byla neúspěšná. Ověřili jsme si, že stávající kádr na kvalitní umístění nemá,“ připouští Macek.

Mužstvo zlínské Fatry v uplynulém ročníku patřilo k nejmladším v soutěži. Ani to však neomlouvá. „Za tři roky se výkonnostně nijak neposunulo, se vší vážností ho bylo nutné obměnit. Navíc tak pracujeme už desítky let. Za dvě sezony se kádr vždy zkonsolidoval a výkonnostně šel nahoru. Teď se to ale poprvé nepodařilo.“

Nový rok, staré pořádky. Fatra hladce podlehla Kladnu

Mužstvo před ročníkem 2021/2022 opustili hráči, o které se zlínští opírali. Včetně Dana Čecha (Lvi Praha) nebo Jakuba Motyčky (Beskydy). „Například v případě Dana je běžné, že se odchází do lepších klubů. Pří vší úctě k nim, i oni se podíleli na neúspěchu,“ připomíná předminulý ročník, který Fatra rovněž zakončila na poslední pozici nejvyšší volejbalové soutěže.

Uplynulou sezonu by už ale definitivně rád hodil za hlavu. „Chtěl bych se dívat pouze dopředu. Aby fanoušci a hráči nemuseli odolávat úšklebkům, že jsme poslední. A aby se Zlín vrátil do vyšších pater,“ přeje si Roman Macek.

Před nadcházející sezonou 2022/2023 se vedení zlínského klubu rozhodlo udělat změny v kádru. Po čtyřech letech se z Brna do Zlína vrací Duc Luan Truong neboli Pepa (nahrávač), mistrovské zkušenosti bude po titulu s Karlovarskem předávat Daniel Římal (univerzál). Třetím novicem do party je téměř dvoumetrový blokař Jan Pražák, jenž naposledy působil v Liberci. „Vytipovali jsme si tři nejméně progresivní specializace – dlouhodobě nás trápí vyrovnanost výkonů na nahrávce i bloku, na pozici univerzála snad ještě více. Tyto posily se nám podařily,“ těší Macka.

OBRAZEM: Fatra padla s Ostravou, ztráta na play-off se znovu navýšila

Klub naopak opouští 22letý blokař Jakub Varous a o dva roky starší nahrávač Karim Lamri. „Obměněnému kádru bychom rádi dali šanci, osa mužstva je posílená. Vždy ale můžou přijít určité podněty, sezona se nějak vyvíjet,“ nevylučuje potenciální posílení kádru, které by mohlo přijít i z různých koutů Evropy nebo Ameriky.

Fatra by i s nově složeným kádrem ráda napravila dva předchozí ročníky nejvyšší volejbalové soutěže, které shodně zakončila na posledním dvanáctém místě. Oba ročníky byly nesestupové. Teď se situace mění – Uniqu extraligu rozšíří vítěz první ligy z Benátek nad Jizerou. Předposlední a poslední tým nejvyšší soutěže po konci základní části svede boj o udržení s nejlepším mužstvem z první ligy. Nejhorší z těchto tří mužstev bude muset v sezoně 2023/2024 na extraligu zapomenout.