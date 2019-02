Machala ve finále Petružela Cupu nenašel recept na přesnou hru Petra Vrby

Region – Regionální hráči byli vidět v celostátním tenisovém antukovém turnaji padesátníků zařazeném do okruhu Senior´s Cup v Lipníku nad Bečvou. V Petružela Cupu vybojoval postup do finále Dušan Machala ze Zlína, Jaromír Vičan ze Zašové a Josef Hnaníček ze Štítné nad Vláří na severu Moravy postoupili do semifinále a trio Karel Křen (Luhačovice), valašskokloboucký Jan Nahodil a zlínský Petr Polák vypadli v Lipníku nad Bečvou ve čtvrtfinále.

Petružela Cup 2016 | Foto: Jan Nahodil

Machala v kvalitně obsazeném podniku v základní skupině porazil Štefana Uhlára (Zlín) a Libora Zapletala ze Lhotky u Zlína. Ve vyřazovacích duelech tenista z krajského města zdolal ve čtvrtfinále Karla Křena 6:4 a v semifinále smetl Jaromíra Vičana 6:1. ,,S Křenem to byla velká dřina. V duelu s matadorem z Luhačovic jsem ztratil hodně sil, protože Karlovi se dlouho dařilo prosazovat se v dlouhých výměnách. Dokonce jsem prohrával 1:4. Teprve za tohoto stavu jsem se zlepšil na síti a utkání jsem otočil ve svůj prospěch. Naopak souboj s Vičanem byl snadnou záležitostí. V partii s tenistou ze Zašové se mi dařila hra od základní čáry i přechod na síť. Navíc jsem vyprodukoval podstatně míň nevynucených chyb, než soupeř," informoval Dušan Machala. Ve finále ho ovšem pokořil domácí Petr Vrba, s nímž prohrál 2:6. ,Už od začátku zápasu o první příčku jsem cítil, že má Vrba navrch. To se také potvrdilo. Po celý průběh střetnutí jsem totiž nenašel recept na přesnou Petrovu hru. Ten dokázal, že je na domácích kurtech neporazitelný," uznal Machala.

Výsledky Petružela Cupu 2016: Čtvrtfinále: Dušan Machala (Zlín) – Karel Křen (Luhačovice) 6:4, Jaromír Vičan (Zašová) – Petr Handlíř (Brno) 6:4, Petr Vrba (Lipník nad Bečvou) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 6:0, Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) – Petr Polák (Zlín) 6:4. Semifinále: Machala – Vičan 6:1, Vrba – Hnaníček 6:3. Finále: Vrba – Machala 6:2. Lubomír Hotař

Autor: Redakce