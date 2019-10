Otrokovice –

„První superligová výhra je pro mě nezapomenutelná už jen tím, že to zrovna bylo proti Tatranu. I když soupeř nastoupil v omlazené sestavě, moc si toho vážím,“ uvedl nadšený Kevin Majrich.

Talentovaný gólman si po nedělní duelu vychutnával chvilky slávy a přijímal gratulace. „Ohlasy byly velice pozitivní. Chvála přišla od trenérů, kterým bych chtěl poděkovat za důvěru, spoluhráčů až po mé kamarády a rodinu,“ říká otrokovický brankář, který bude muset po svém výkonu přispět něčím do společné kasy. „Lukáš Petřík mi hned po zápase naznačoval, že budu muset přinést nějakou lihovinu, ale to k tomu patří. Přece jenom se první superligová výhra musí nějak oslavit,“ ví Majrich, který se na zápas se Střešovicemi pečlivě připravoval. „Před začátkem sezony jsem říkal trenérům, že kdybych měl chytat, tak ať mi dají včas vědět, ať se mohu připravit,“ uvedl.

Že bude chytat místo jedničky Michajloviče, se dozvěděl už před zápasem s Bohemkou. Nervózní byl jen chvíli. „Hned po buly už jsem byl klidný a koncentrovaný,“ říká.

Proti Tatranu opravdu působil klidným a vyrovnaným dojmem. Možná mu pomohlo rychlé vedení 4:1. „Hodně mi to ulehčili kluci v obraně, takže vděčím hlavně jim za to, jak skvěle přistoupili k zápasu,“ chválí parťáky z defenzivy. „Zápas se už od začátku pro nás vyvíjel velice dobře. Od patnácté minuty jsme vedli o tři góly a i přes to, že Tatran zvýšil tempo, tak jsme si to vedení pohlídali,“ přidává spokojeně.

Jednadvacetiletý brankář věří, že mu vychytané vítězství pomůže a že se do branky dostane častěji než v minulé sezoně. „Vím, že týmovou jedničkou je Radovan, ale hlavně si tu šanci musím zasloužit a vybojovat,“ říká.

Pantery nyní čeká venkovní duel v Pardubicích, kde se pokusí urvat nějaké body. „Je to vyrovnaný soupeř. Pokud budeme hrát stejně jako proti Tatranu, určitě vyhrajeme,“ je přesvědčený Majrich. Podle zlínského rodáka, který s florbalem jsem začínal na základní škole v kroužku a jako dorostenec přes tehdejší TJ Sokol zamířil právě k Panterům, letošní výsledky odpovídají výkonům i samotnému přístupu k zápasům.

„Jen musíme více proměňovat nabídnuté šance a být důrazní jak před naší, tak i před soupeřovou brankou,“ prohlásil.

Pomoct k postupu do play-off má otrokovickým florbalistům také nadšení a výborná parta „Kabina je velice semknutá. Kluci jsou super, všichni noví výborně zapadli do týmu, netvoří se skupinky a každý se baví s každým,“ pochvaluje si Majrich.