Zlín /FOTOGALERIE/ - Do nového ročníku nejvyšší soutěže Zlínské malé kopané vstoupilo nejlépe mužstvo Lazio-Maja Zlín, které ani v jednom ze tří zápasů nezaváhalo a je v čele tabulky.

Naopak první bodovou ztrátu si připsal obhájce prvenství Bonver (loni Climber), který sice vyhrál dva duely, ale s větším rivalem Juve-Volvo uhrál jen remízu. „Neztratil se ani nováček - Argentina, který při prvním měření sil vybojoval čtyři body za jednu výhru a remízu,“ upozornil Jiří Peterka, jeden z pořadatelů Zlínské malé kopané.

V průběhu úvodního hracího dne bylo jedno utkání předčasně ukončeno a kontumováno v neprospěch Interu Otrokovice. Důvodem bylo zjištění startu jednoho jejich hráče pod jiným jménem. „Disciplinární komise první ligy na svém úterním zasedání rozhodla, že ačkoliv je to závažné porušení pravidel MAKO Zlín, s přihlédnutím na skutečnost, že se jedná o začátek sezony, ponechala zbylá dvě utkání s nezměněným výsledkem,“ vysvětlil Peterka.

Přestože se jednalo teprve o první hrací den, bylo v 18 odehraných utkáních uděleno celkem 22 žlutých karet a 2 červené karty, v obou případech za úmyslné hraní míče rukou.



Ze střelců si nejlépe vedla trojice Vít Bělíček (Axesport), Petr Blabla (Juve-Volvo) a nejlepší kanonýr uplynulé sezony Antonín Jordán (Bonver), kteří soupeřům nastříleli shodně 4 branky.

Výsledky 1. hracího dne I. ligy: AS Palermo Zlín - Viktoria školňák Zlín 2:1 (Bouček 2 - Rychlík), Argentina Zlín - Inter Otrokovice 2:4 (Luňák Z. 2 - Dostál 2, Krsička, Kolář), AS Palermo Zlín - Argentina Zlín 2:3 (Uher, Hradil - Luňák A., Holík, Chvíla), Viktoria školňák Zlín - Inter Otrokovice 2:1 (Valenta 2 - Krsička), AS Palermo Zlín - Inter Otrokovice 5:0 kont., Viktoria školňák Zlín - Argentina Zlín 0:0, Axesport Zlín - Graspo Zlín 5:3 (Bělíček 2, Frajt 2, Krčmář - Dostálek Mich., Prusenovský Mich., Těšík), Lazio-Maja Zlín - LA Bartec Zlín 3:0 (Nesvadba 2, Machalíček), Axesport Zlín - Lazio-Maja Zlín 2:7 (Bělíček, Kalina - Hozík 2, Frolek 2, Nesvadba, Vlček, Januš), Graspo Zlín - LA Bartec Zlín 6:3 (Dočkal P. 2, Dostálek Mich., Dostálek Mil., Těšík, Prusenovský - Sviečka 2, Gerych), Axesport Zlín - LA Bartec Zlín 4:2 (Zubíček Z., Bělíček, Jahoda, Frajt - Gerych, Hrazdíra J.), Graspo Zlín - Lazio-Maja Zlín 1:2 (Dostálek Mil. - Čelůstka, Zedníček K.), Juve-Volvo Zlín - Ajax Morýsovy domy Zlín 7:2 (Baumbach 3, Blabla 3, Holý - Pavelka O. 2), FC Mokrá Zlín - Bonver Zlín 1:3 (Vaněk - Ciganík 2, Jordán), Juve-Volvo Zlín - FC Mokrá Zlín 1:5 (Dlabač - Gracl 2, Janík, Vaněk, Pantlík), Ajax Morýsovy domy Zlín - Bonver Zlín 0:3 (Jordán 2, vlastní), Juve-Volvo Zlín - Bonver Zlín 1:1 (Blabla - Jordán), Ajax Morýsovy domy Zlín - FC Mokrá Zlín 1:2 (Vávra D. - Voráč, Gracl).

Tabulka střelců: 4 - Bělíček Vít (Axesport), Blabla Petr (Juve-Volvo), Jordán Antonín (Bonver Zlín), 3 - Baumbach Jiří (Juve-Volvo), Frajt Miroslav (Axesport), Gracl Michal (FC Mokrá), Nesvadba Jiří (Lazio-Maja).

1. Lazio-Maja 3 3 0 0 12:3 9

2. Bonver 3 2 1 0 7:2 7

3. AS Palermo 3 2 0 1 9:4 6

4. FC Mokrá 3 2 0 1 8:5 6

5. Axesport 3 2 0 1 11:12 6

6. Juve-Volvo 3 1 1 1 9:8 4

7. Viktoria školňák 3 1 1 1 3:3 4

8. Argentina 3 1 1 1 5:6 4

9. Graspo 3 1 0 2 10:10 3

10. Inter Otrokovice 3 1 0 2 5:9 3

11. LA Bartec 3 0 0 3 5:13 0

12. Ajax MD 3 0 0 3 3:12 0