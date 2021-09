Jeho mužstvo nezvládalo nástupy do všech třetin.

O osudu střetnutí se rozhodlo ve druhé části. V ní si Pardubice vypracovaly náskok na 5:2. V osmadvacáté minutě sice Filip Nohál korigoval na 5:3, nástup do třetího dějství ovšem znovu lépe zvládlo domácí mužstvo. Licek a Langr v šestatřicáté minutě upravili stav až na 7:3. Hosté se však nevzdali a ve zbytku střetnutí vedení týmu z východu Čech mohutně dotahovali. Góly Zlámala, Ševčíka a 20 sekund před koncem zápasu Hradila korigovaly výsledek až na jednobrankový rozdíl na 7:6. Vyrovnat se ovšem už Malenovicím nepodařilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.