PRVNÍ TŘETINA SE NEPOVEDLA

Hosté utkání na půdě jednoho z favoritů soutěže odehráli pouze s devíti hráči v poli.

,,Proto bylo už před zápasem jasné, že nemáme šanci se silným soupeřem uspět,“ přiznal malenovický obránce Martin Novák.

Polička do střetnutí nastoupila s chutí a už ve 2. minutě se po trefě Tobiáše ujala vedení. Také v dalších minutách se v koncovce prosazovali domácí a po první třetině si vypracovali vedení 4:0.

,,Chtěli jsme co nejdéle ubránit stav 0:0. To se nám bohužel nepodařilo. Navíc se domácí po prvním dějství uklidnili a ani ve zbytku duelu nás do šancí moc nepouštěli. My jsme nedokázali udržet míček v jejich obranném pásmu. Problémy nám dělala i souhra Poličky. Východočeši proto zaslouženě vyhráli,“ uznal Novák.

REPUTACI SI BUDOU CHTÍT ČAMLÍCI NAPRAVIT SE SUCHDOLEM NAD LUŽNICÍ A BÉČKEM PLZNĚ

Další dva prvoligové zápasy odehrají Malenovice v domácí Lopik aréně. V sobotu 26. září Čamlíci vyzvou Suchdol nad Lužnicí. Duel s aspirantem na postup do extraligy začíná ve 13 hodin. V neděli 27. září malenovický tým přivítá od 13.30 hodin nováčka soutěže béčko Plzně.

,,Jihočeši s kanonýry Davidem Mátlem a kapitánem Matějem Táchou v sestavě mají sehrané mužstvo. Herní styl mají postavený na útočném pojetí a střelbě z každé pozice. Nebezpeční jsou také v přesilovkách. Plzeň naopak moc neznáme. Posílit je ale může několik hráčů z extraligového áčka,“ podělil se o základní poznatky o víkendových soupeřích vedoucí kolektivu Malenovic Tomáš Bubrinka.

Ten však ví, jak oba celky překonat. ,,Budeme sázet na běhavý hokejbal a dobrým pohybem nutit obě mužstva k chybám. Prosazovat bychom se mohli i z brejkových akcí a v přesilovkách. Suchdolu nad Lužnicí i plzeňské rezervě by také mohl dělat problémy asfaltový povrch hrací plochy v naší aréně. Jihočechům také chceme oplatit hořké porážky z loňské sezony 2:14 a 5:6,“ plánuje Bubrinka

Výsledek 3. kola:

KOMETA POLIČKA – HBC MALENOVICE 8:2 (4:0, 2:1, 2:1)

Branky Malenovic: Medřický, Machálek.

Malenovice: Polišenský – Machálek, Novák, Pírek – Havlík, Hruboš, Huťka, Medřický, Nohal, Ševčík.