Hodně nabitý a pestrý víkend měli hokejbalisté Malenovic. Čamlíci, které na trenérském postu k Adamovi Kovaříkovi posílil Jaromír Hanel, bojovali v Českém poháru i v první lize.

Český pohár v hokejbalu Malenovice - Karviná 2:9 a 1. hokejbalová liga Heřmanův Městec - Malenovice 8:3. | Foto: Alexandra ,,Sany" Hasíková

V pátek malenovické mužstvo v domácí Lopik aréně chtělo zaskočit ve 2. kole Českého poháru Karvinou. Překvapení se však nekonalo. Malenovice extraligovému karvinskému týmu podlehli 2:9.

,,Hosté k utkání nastoupili pouze s devíti hráči. Proto jsme do duelu vstoupili aktivně a hráli jsme vysoký pressing. Tím jsme narušovali rozehrávku hostů. Navíc jsme doufali, že Karviná s přibývajícími minutami odpadne fyzicky. To se však nestalo. Se zkušeným soupeřem jsme téměř dvě třetiny drželi krok, ale od 30. minuty už byli Severomoravané lepším celkem. Přehrávali nás technicky i takticky. Kvalitní měli také přesilovky, protože v oslabení jsme inkasovali pět gólů. Karviná tak potvrdila roli favorita a zaslouženě postoupila do dalšího kola Českého poháru,“ uznal jeden z domácích trenérů Jaromír Hanel.

Ani v neděli v první lize se Malenovicím nedařilo. Čamlíci prohráli v Heřmanově Městci 3:8. Duel sledovalo 120 diváků.

,,Začátek střetnutí se nám povedl. V úvodní patnáctiminutovce jsme předváděli solidní hokejbal. Dařilo se nám narušovat rozehrávku Východočechů. Ovšem nalomil nás druhý inkasovaný gól sekundu před konce první části. O výsledku utkání pak definitivně rozhodla druhá třetina. V ní si domácí ve 30. minutě vypracovali vedení 7:1. V této pasáži zápasu jsme byli nedůrazní před naším brankovištěm. V posledním dějství jsme se v obraně zlepšili, ale to stačilo pouze na korekci vysoké porážky,“ konstatoval po střetnutí na ploše druhého mužstva soutěže autor dvou malenovických gólů v zápase Filip Nohál.

Další prvoligový souboj Malenovice odehrají v neděli 12. listopadu od 14 hodin v Mladé Boleslavi.

ČESKÝ POHÁR – 2. kolo:

HBC MALENOVICE – HBK KARVINÁ 2:9 (1:1, 1:4, 0:4)

Branky Malenovic: Cunda, Vingárek.

Malenovice: Opavský (Chovančík) – Dudík, Kalivoda, Kulička, Lečbych, Mikl, Rychlík, Vingárek – Bár, Jan Brázdil, Martin Brázdil, Tobiáš Brázdil, Bureš, Cunda, Hruboš, Huťka, Medřický, Mišurec, Nohál, Ševčík. Trenéři: Adam Kovařík, Jaromír Hanel.

1. LIGA – 9. kolo:

JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC – HBC MALENOVICE 8:3 (2:0, 5:1, 1:2)

Branky Malenovic: Nohál 2, Tobiáš Brázdil.

Malenovice: Chovančík – Dudík, Kalivoda, Lečbych, Mikl, Rychlík, Ševčík – Jan Brázdil, Martin Brázdil, Tobiáš Brázdil, Bureš, Cunda, Hruboš, Huťka, Medřický, Nohál. Trenéři: Adam Kovařík, Jaromír Hanel.