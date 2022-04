Od druhé části už to však byl pro malenovické mužstvo na poličské ploše hokejbalový horor. Východočeši vstřelili mezi 17. a 30. minutou pět branek a vypracovali si vedení 7:1. To ale nebylo všechno. Polička Čamlíky nešetřila ani ve zbytku utkání. V závěrečném dějství s chutí hrající domácí celek přidal do sítě Opavského, dalších šest gólů. Polička hosty v počty střel v zápase přestřílela 58:14.

,,Zápas se nám vůbec nepovedl. Polička nás přehrávala ve všech hokejbalových činnostech. Po celkem solidní první třetině jsme ve zbytku střetnutí nestačili čelit kombinaci Východočechů. Rovněž jsme prohrávali téměř všechny osobní souboje. Do výsledku se také promítla skutečnost, že jsme duel kvůli velké marodce odehráli pouze na dvě lajny,“ nebylo po závěrečném hvizdu rozhodčích příliš do řeči Bohuslavu Huťkovu, kapitánovi Malenovic.

V aktuální neúplné tabulce je malenovické mužstvo na předposledním šestém místě.

Už o nadcházejícím velikonočním víkendu budou mít Čamlíci možnost napravit si reputaci. V domácí Lopik Aréně odehrají další dva prvoligové duely. V sobotu 16. dubna vyzvou v odvetě Poličku. Toto utkání začíná v 15 hodin. V neděli 17. dubna se malenovický tým od 14 hodin utká s Ježky z Heřmanova Městce.

KOMETA POLIČKA – HBC MALENOVICE 13:1 (2:1, 5:0, 6:0)

Branka Malenovic: Huťka.

Malenovice: Opavský – Kalivoda, Kužílek, Lečbych, Rychlík – Jan Brázdil, Bureš, Huťka, Nohál, Ševčík, Zlámal. Trenér: Adam Kovařík.