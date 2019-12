V 10. kole malenovický tým v domácí Lopik Aréně zdolali Plzeň-Litice 7:1. ,,Proti poslednímu celku soutěže jsme se pozvolna rozehrávali. Od druhé třetiny už jsme naši mírnou převahu zúročili také gólově. Klíčovým momentem byla branka na 3:1, kterou vstřelil dvě sekundy před koncem druhé části Nohal. V 33. minutě přidal Šimíček čtvrtý gól, a když to bylo za 58 sekund po proměněném sólovém úniku Hruboše už 5:1, tak jsme se definitivně uklidnili,“ prozradil vedoucí domácího mužstva Tomáš Bubrinka.

,,Západočeši se ovšem až do konce střetnutí snažili s výsledkem něco udělat. My jsme je však přehrávali celoplošným hokejbalem. Dařilo se nám také úspěšně napadat plzeňskou rozehrávku. Proto se hosté příliš do šancí nedostávali,“ chválil kolektiv Čamlíků Bubrinka.

V 11. kole v koncovce produktivní Malenovice vyhrály na hřišti pardubického Svítkova 6:2. ,,Na plastové ploše jsme byli na začátku zápasu aktivnějším týmem. Východočeši se zlepšili až v polovině první třetiny. V 16. minutě se navíc ujali Čechem vedení. To nás ale nepoložilo a ani nerozhodilo a hned za čtyřiapadesát sekund vyrovnal Věchet na 1:1,“ informoval hrající trenér Čamlíků Martin Novák.

Ve druhém dějství jeho mužstvo Pardubice dokonale zaskočilo. ,,Domácí se snažili strhnout vítězství na svoji stranu. My jsme ovšem z brejkových akcí trestali jejich chyby. A i když jsme měli občas štěstí, povedlo se nám duel dovést k tříbodovému zisku,“ radoval se po posledním utkání podzimní části soutěže Novák.

V tabulce Malenovice přezimují na 8. místě. Další zápas Čamlíky čeká až v sobotu 29. února 2020, kdy nastoupí doma proti Suchdolu nad Lužnicí.

Výsledky 10. a 11. kola:

HBC MALENOVICE – HBC PLZEŇ LITICE 7:1 (0:0, 3:1, 4:0)

Branky Malenovic: Ševčík 2, Hruboš 2, Mahdal, Nohal, Šimíček.

Sestava: Zálešák – Novák, Kalivoda, Mikl, Machálek, Langer, Vingárek – Hruboš, Mahdal, Nohal, Havlík, Ševčík, Šimíček, Huťka, Jan Brázdil, Eibensteiner.

HBC SVÍTKOV STARS PARDUBICE – HBC MALENOVICE 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)

Branky Malenovic: Hruboš 2, Věchet, Huťka, Novák, Machálek.

Sestava: Terna – Novák, Kalivoda, Věchet, Mikl, Vingárek, Langer – Hruboš, Nohal, Huťka, Havlík, Šimíček, Ševčík, Machálek, Eibensteiner, Jan Brázdil.

TABULKA 1. HOKEJBALOVÉ LIGY PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE 2019 – 2020

1. Polička 7 1 1 1 37:23 24

2. Bulldogs Brno 6 1 2 2 41:27 22

3. Suchdol nad Lužnicí 6 1 1 2 49:24 21

4. Prachatice 5 1 1 3 40:28 18

5. SK Jihlava 4 1 2 2 41:35 16

6. Hostivař 5 0 1 5 31:31 16

7. Svítkov Stars Pardubice 5 0 1 6 38:47 16

8. HBC Malenovice 3 2 0 6 33:40 13

9. Přelouč 4 0 0 6 27:27 12

10. Rakovník 1 2 1 7 30:46 8

11. Plzeň Litice 2 1 0 8 24:63 8