,, Polička byla od první minuty lepším mužstvem. Domácím se dařila kombinace a díky ní snadno překonávali naši děravou obranu. Proto jsme po zásluze v polovině duelu prohrávali čtyřbrankovým rozdílem. Ani později se náš herní projev nezlepšil. Zlepšili jsme se až v posledních pěti minutách střetnutí, kdy jsme konečně začali důsledně napadat rozehrávku Východočechů. To však už bylo pozdě,“ konstatoval po utkání zklamaný Huťka.

V souboji v Poličce hosté nezvládli nástup do zápasu. Domácí už po čtyřiatřiceti sekundách poslal do vedení. Tobiáš. Kanonýr Východočechů se postaral i o další tři góly a Polička v pětadvacáté minutě vedla 4:0. Až v sedmadvacáté minutě se poprvé za Malenovice trefil Jan Brázdil, který v přesilovce korigoval stav na 4:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.