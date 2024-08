Vydařilo se mu už úvodní plavání.

,,Letos se ovšem urodilo mimořádně hodně vodních rostlin. A tak to byl ve Váhu chvílemi spíše boj ve vysoké trávě. Nenechal jsem se však rozhodit a ve vodě jsem to kosil jako vodní kombajn a po 61 minutách jsem z vody vylézal na páté pozici,“ zavzpomínal na úvodní disciplínu Vabroušek.

Po rychlém prvním depu naskakoval na kolo na čtvrtém místě a vyrážel stíhat třetího borce v průběžném pořadí, který byl při výjezdu z prvního depa zhruba 400 metrů před ním.

,,Když jsem ho po 2 kilometrech dojel, tak jsem zjistil, že k nám nepatří a že na rozdíl od předchozích ročníků Slovakmana jsem měl letos zahnout na druhou stranu. Po 4 kilometrech navíc jsem se propadl o deset míst. To mi ale nevadilo, protože každý kilometr v nohách navíc se mi bude hodit v dalších závodech. Ovšem věděl jsem, že to s kotníkem pocuchaným patagonskou boreliózou nebude v běhu ideální, tak jsem jel na kole co nejrychleji a s průměrem lehce přes 40 km/h jsem dojel do druhého depa čtvrtý s dohledem na třetího v průběžném pořadí Jana Kundratu,“ prozradil Ironman z Malenovic.

V běhu ho úvodních 20 kilometrů příjemně překvapilo.

,,Kotník se sice hlásil, ale nebylo to k nevydržení. Ztratil jsem jenom jednu příčku a v horku jsem běžel průměrem 4:45 na kilometr. Soupeři přede mnou se sice vzdalovali, ale na soupeře za mnou jsem měl zhruba 11 minut náskok. Proto jsem plánovaně zvolnil a kontroloval si odstupy a do cíle jsem doslova doklusal,“ je i se ziskem šesté příčky spokojený Petr Vabroušek.

Ten navzdory faktu, že letos ve Slovakmanovi desáté vítězství nevybojoval, byl před vyhlášením výsledků uveden do síně slávy Slovakmana.