Další člen zlínského Titan Trilife Teamu David Jílek skončil díky času 9:07:33 těsně pod stupni vítězů čtvrtý, Jan Pražan ze stejného oddílu bral za čas 9:57:24 šestnácté místo.

Slovakman byl zařazený do seriálu Ford Czechman Tour 2019. Zároveň byl 4. kolem Českého poháru v dlouhém triatlonu a 2. kolem Česko – Slovenského poháru.

,,Závod probíhal v náročných podmínkách. Horko střídal studený déšť a silný boční nárazový vítr,“ upozornil Petr Vabroušek.

Toho však sobotní Slovakman zastihl ve velmi dobrém rozpoložení. ,,Dobře jsem odstartoval a ve vodě jsem se dlouho držel v čelní skupině. Nicméně v průběhu druhého kilometru jsem se sólo obloukem pokusil vyhnout oblasti s ostrými řasami. Skončil jsem však v ještě horší. Takže vodu jsem po 58 minutách a 40 sekundách opouštěl jako čtvrtý s šestadvacetisekundovou ztrátou na lídra Davida Jílka,“ zavzpomínal na úvod závodu železný muž z Malenovic.

Tomu se dařilo v následné cyklistice. V ní zajel čas 4:38:58. ,,Na první místo před Davida Jílka jsem se dostal v průběhu čtyřicátého kilometru. Poté jsme vpředu jeli s Josefem Křívánkem. Ve zbytku cyklistiky jsme pak oba zkoušeli nastupovat. Nikdo z nás ale nebyl úspěšný,“ prozradil Vabroušek, který do maratonu, v němž zaběhl čas 3:07:27, vybíhal na první příčce s mírným náskokem před Křivánkem.

,,V maratonu jsme až do jednadvacátého kilometru s Josefem Křivánkem spolupracovali. Potom se ovšem na nás začali dotahovat silní běžci. Proto jsem zrychlil a pokusil se pokračovat na vedoucí příčce sám. Tu se mi podařilo udržet až do cíle. Závod byl však napínavý až do konce,“ oddechl si po dalším triumfu na Slovensku Petr Vabroušek.

V závodu žen se představila Petra Jenyšová. Reprezentantka otkokovického Kebuku v něm v čase 13:10:19 obsadila sedmé místo. Zvítězila největší favoritka Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon, 9.30.09).