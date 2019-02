Malenovičtí Čamlíci chtějí postoupit do finále druhé ligy

O víkendu začíná jarní část 2. hokejbalové ligy. Mužstvo Malenovic vstoupí do zbytku sezony s ambicemi postoupit do finále play off

Hokejbalisté Malenovic. Ilustrační foto | Foto: Lenka Hrubošová

,,S přípravou na jaro jsme začali druhý týden v lednu. Dvakrát týdně jsme se scházeli v tělocvičně, kde jsme se zaměřili na nabytí síly a dynamiky. K tomu nám pomáhaly kruhové tréninky a krátké sprinty," hlásí hrající kouč Martin Novák. Ve druhém týmu tabulky v zimním období neproběhly žádné změny v sestavě. ,,Do jara jdeme se stejně širokým kádrem jako na podzim. Naší výhodou by znovu měla být ofenzivní síla. Máme totiž pořád spoustu hráčů, kteří se umí prosazovat v koncovce," těší Nováka. První zápas Čamlíci odehrají v sobotu na půdě béčka SK Jihlavy. ,,Utkání bude specifické v tom, že se bude hrát na plastovém povrchu. Nicméně na Vysočině chceme zvítězit," plánuje malenovický kouč. Ten předpokládá, že obě mužstva budou na střetnutí natěšené. ,,Proto očekávám dynamický zápas se spoustou osobních soubojů. Pokud se nám podaří zachytit začátek duelu, tak nejsme bez naděje na dobrý výsledek. V utkání budou také důležité přesilovky a naše produktivita. Na střelbu jsme se ale zaměřili v posledních venkovních trénincích před partii v Jihlavě," věří svému kolektivu Martin Novák. PROGRAM MALENOVIC VE ZBYTKU ZÁKLADNÍ ČÁSTI 2. LIGY 2018-2019: Sobota 2. března 2019: SK Jihlava B – Malenovice (14). Neděle 17. března 2019: Malenovice – Flyers Jihlava (14). Sobota 23. března 2019: Bulldogs Brno B – Malenovice (14). Neděle 31. března 2019: Malenovice – Hodonín (13). Neděle 14. dubna 2019: Kyjov – Malenovice (15). Neděle 21. dubna 2019: Malenovice – Flyers Jihlava (14). Sobota 28. dubna 2019: Přibyslavice – Malenovice (11) Neděle 29. dubna 2019: Malenovice – SK Jihlava B (16.30).

Autor: Lubomír Hotař