„Za předvedené výkony a zasloužené úspěchy musím všechny pochválit. Dali do toho všechno a oprávněně stanuli na předních místech,“ radoval se předseda oddílu Olympia Zlín Stanislav Krček.

První titul na severu Moravy vybojovala Edita Kanátová, která triumfovala v ženské kategorii do padesáti let. Další zlato získal její muž Zoltán Kanát, který se v kategorii M2 a ve váhové kategorii do 120 kilo blýskl excelentním výkonem sedm set kilo v trojboji.

„Edita Kanátová se stala i absolutní vítězkou v ženách a Zoltán Kanát byl absolutním vítězem mezi muži,“ upozorňuje Krček.

Třetí titul národního šampiona ve váhové kategorii do 105 kg slaví Jiří Gryg daíky výkonu 645 kilogramů. Druhé míso ve věkové kategorii do 50 let obsadila Lenka Gerychová.

Další stříbro získal mezi muži do padesáti let Michal Černý, jenž v kategorii do 105 kilo zaujal výkonem 580 kilo.