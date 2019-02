Zlín – Do finále dvouhry na mezinárodním tenisovém turnaji žen kategorie ITF SMART CARD OPEN Monet+ ve Zlíně postoupily Melanie Klaffnerová z Rakouska a Kristína Kučová ze Slovenska. Zatímco rakouská tenistka svou soupeřku Kawaovou z Polska doslova smetla z kurtu za necelou hodinu, Slovenka bojovala s další Polkou Piterovou o postup téměř tři hodiny v třísetovém maratonu, aby nakonec slavila úspěch v rozhodujícím tiebreaku.

V hlavní soutěži ve dvouhře se představilo celkem patnáct českých tenistek, nicméně čtvrtfinále hrála pouze jediná. Domácí barvy slavily úspěch alespoň ve čtyřhře. Zlínský turnaj se hraje při svém sedmém ročníku s dotací pětadvacet tisíc amerických dolarů.

V úvodním semifinále se střetla čtvrtá nejvýše nasazená Kristína Kučová (na žebříčku WTA 239.) a „sedmička„ turnaje Katarzyna Piterová (269.) z Polska. Kučová nakonec vyhrála ve třech setech po téměř tříhodinové bitvě 6:4, 3:6 a 7:6 (3). Obě hráčky se utkaly ve čtvrtém vzájemném zápase a předchozí bilance hovořila pro slovenskou tenistku. Kučová měla do utkání raketový start, dařilo se jí vše, na co sáhla a rychle vedla 5:0 v prvním setu. Přesto snaživá soupeřka zlepšila hru a snížila na rozdíl jedné hry.

„Možná jsem se lekla snadného náskoku, Katarzyna začala hrát lépe. Ve druhé sadě pokračovala ve zlepšeném výkonu a srovnala stav. Ve třetím setu se hrály velmi dlouhé výměny a obě jsme se trápily na servisu. Nevychází mně podání, ale stále vyhrávám zápasy, i když nejsem v optimální pohodě," uvedla třiadvacetiletá rodačka z Bratislavy.

Utkání vzalo oběma hráčkám hodně fyzických sil, navíc se hrálo na centrálním dvorci přes pravé poledne a celý zápas trval přesně 2:47 hodiny.

„Fyzicky jsme byly obě unavené, neboť hodně svítilo slunce a bylo to hodně náročné. Ale sil mám stále dost, navíc finále se hraje až zítra a mám dostatek času na regeneraci," upřesnila Kristína Kučová. Společně se sestrou Zuzanou vyhrály před čtyřmi lety ve Zlíně čtyřhru a ve stejném roce postoupila její sestra až do finále dvouhry, kde podlehla Poloně Hercogové ze Slovinska.

„Byly to hezké chvíle se sestrou, neboť jsme často spolu debla nehrály. Zuza je o hodně starší a stále mě podporuje. Před pár lety tady byla větší dotace a těžší konkurence než v letošním roce. Nicméně jsem ráda, že jsem rovněž ve finále a můžu na sestru navázat," řekla sympatická Kristína. Čas před nedělním dopoledním fináíe stráví rozptýlením při kartách, dobrém jídle a nezapomněla ani na tenis. „Odpoledne ještě zapracujeme s trenérem na servise, tam cítím velké rezervy," pověděla Kristína, mladší ze sester Kučových.

Dvaadvacetiletá Polka Katarzyna Piterová z Poznaně bojovala jako lev, ale nakonec si finále nezahraje. „Těžko se hledají po takovém duelu slova, neboť postup byl blízko. V tiebreaku mně nepřálo štěstí, proto jsem prohrála," řekla Piterová.

Ve druhém semifinále potvrdila výbornou formu třetí nasazená Melanie Klaffnerová (234.) z Rakouska, která z kurtu vypráskala Katarzynu Kawaovou (318.) z Polska ve dvou setech 6:0, 6:1.

„Očekávala jsem těžký vyrovnaný zápas, bylo to přece jen semifinále. O to více jsem překvapená, jak jednoznačné to bylo. Dobře jsem začala a potom i ten konec byl jednodušší. Snažila jsme se dát do každé výměny to nejlepší co umím, a dnes to skvěle vycházelo," řekla rodačka z Waidhofenu an der Ybbs.

Na cestě za výhrou na zlínském turnaji jí stojí poslední překážka v podobě Slovenky Kučové. „Finálová soupeřka je výborná hráčka, předvádí tu trpělivý tenis. Budu proti ní hrát poprvé a uvidím, jak se bude dařit," upřesnila třiadvacetiletá Rakušanka.

Zlínský turnaj SMART CARD OPEN Monet+ vyvrcholí závěrečným zápasem v neděli 30. června v 10 hodin, kdy je na programu finále dvouhry, vstup pro diváky je volný.

Výsledky – dvouhra, semifinále: K. Kučová (SVK, 4) – Piterová (POL, 7) 6:4, 3:6, 7:6 (3), Klaffnerová (AUT, 3) – Kawaová (POL) 6:0, 6:1.

Čtyřhra, semifinále: Borecká, Smitková (CZE, 3) – Fraňková, Zajaová (CZE/GER) 6:3, 6:0, Kaniaová, Piterová (POL, 1) – Janiová, Vlachová (HUN/CZE) 6:4, 6:3. Finále: Borecká, Smitková (CZE, 3) – Kaniaová, Piterová (POL, 1) 6:1, 5:7, 10:8.

(ror)