Bašného tým se sice rval až do konce, nakonec po třech těsných porážkách opustil dánskou bublinu a z Herningu se smutně vracel domů.

„I několik dní po vyřazení ve mně převládá spíše zklamání a smutek, že jsme nedokázaly postoupit ze skupiny. Na druhé straně jsme na hřišti odevzdaly vše. Myslím, že se nemáme za co stydět, jelikož jsme se snažily a bojovaly,“ říká střední spojka Šárka Marčíková.

Smutek bude zlínský rodačka a odchovankyně zahánět o Vánocích. Svátky s partnerem prožije v Německu, domů se kvůli povinnostem v Göppingenu nedostane.

Měla jste vůbec čas si vyřazení s holkami rozebrat, vyhodnotit, nebo jste hned po posledním utkání odletěly domů?

Času po zápase se Španělskem moc nebylo. Hned následující den ráno jsme odjížděly na letiště a vraceli se zpět do Česka, takže nebyl prostor to nějak důkladněji rozebírat.

Která ze všech tří proher pro vás byla nejbolestivější?

To se strašně těžko hodnotí. Myslím, že v každém zápase jsme vždy měly nějakou slabší pasáž, která nás nakonec stála vítězství. Samozřejmě asi nejtěžší pocity jsem zažívala po posledním zápase se Španělskem, kdy nám postup ze skupiny definitivně utekl a ještě navíc takovým způsobem.

Překvapilo vás, že jste i bez několika opor favoritkám takto vzdorovaly?

Mě osobně to vůbec nepřekvapilo. Já jsem týmu věřila od počátku. Věděla jsem, že dokážeme i v této sestavě odehrát kvalitní zápasy.

Jak těžké to proti elitním evropským týmů bylo bez pořádné přípravy?

Samozřejmě tento rok je nejen pro sportovce velmi nevyzpytatelný a každý se s tím vyrovnává po svém. Já jsem byla velmi ráda, že se nakonec turnaj uskutečnil a že si můžeme zase s holkami po tak dlouhé době společně zahrát za Českou republiku. A myslím si, že ta radost ze hry a celková atmosféra týmu se přenesla i na hřiště.

Jak jste se cítila v prázdné hale?

Pro mě to velký problém nebyl, jelikož jsem na to byla zvyklá už z německé ligy, kde tato opatření byla také přijata a poslední zápasy se již hrály bez diváků. Samozřejmě je to velká škoda, ale v samotném utkání jsem to nijak nevnímala.

Jaký byl týden v dánské „bublině“? Měly jste s holkami vůbec možnost opustit hotel a prohlédnout si město, zajít na kávu?

Jak už jsem zmínila, celý šampionát jsem si velmi užila. Byla jsem opravdu ráda, že se vůbec pořádá. Šampionát byl velmi dobře organizačně zajištěný, nic nám tam nechybělo. Musely jsme se akorát obejít bez vycházek, ven z hotelu jsme nesměly, ale to jsme věděly už dopředu, že to tak bude, takže nás to nijak nezaskočilo.

Jak jste si krátila volný čas?

Ono se to nezdá, ale v rámci dne zase tolik volného času nebylo. Když není trénink, tak probíhá samozřejmě regenerace a také individuální i společné video rozbory soupeřů, takže ten čas celkem rychle utíká. Od svazu jsme také dostali několik deskových společenských her, takže jsme čas trávili i takto. Na pokoji jsem bydlela s Kamčou Kordovskou.

Už se těšíte na Vánoce? Budou pro vás letos hodně jiné?

Na Vánoce se samozřejmě moc těším, i když letos budou jiné než dřív, protože je budeme trávit s partnerem sami v Německu. Já se do Česka určitě přes Vánoce nedostanu. Téměř denně máme trénink a hned po svátcích nás čekají zase zápasy, takže program je nabitý. Ale partner mě tu naštěstí nenechá samotnou. (úsměv)