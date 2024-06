ROZHOVOR/ Mária Sýkorová z Vizovic vybojovala další povedený výsledek v kariéře. Reprezentantka týmu Sykora running obsadila v triatlonovém závodě Grizzlyman Half stříbrnou příčku. V Beskydech dosáhla na trati složené ze 1,9 kilometru plavání, 91,5 kilometru cyklistiky (převýšení 1502 metrů) a 21 kilometrů krosového běhu (převýšení 860 metrů), výsledného času 6:33:29. Zvítězila v čase 6:07:45 Markéta Cibulková, bronz brala za čas 6:42:02 Alena Nekulová.

Grizzlyman 2024, Mária Sýkorová | Foto: se svolením Márie Sýkorové

V letošním Grizzlymanovi se plavalo ve dvou okruzích ve vodní nádrži Olešná s výběhem na břeh. Cyklistika se jela na trase mezi Olešnou, Kozlovicemi, Trojanovicemi, Pustevnami, Prostřední Bečvou, Soláňem, Velkými Karlovicemi, Bumbálkou, Makovským průsmykem, slovenským Makovem, Starými Hamry, Ostravicí, Frýdlantem nad Ostravicí, Krásnou a cílem v Ostravici. V závěrečném běhu se letos neběželo na Lysou horu, ale přes Ondřejník.

Proč jste se rozhodla zúčastnit se letošního Grizzlymana?

Rozhodla jsem se už v loňském roce, protože mě lákají extrémní závody. Každý je pro mě velkým zážitkem a díky délce těchto závodů mám možnost poznávat krásy krajiny.

Jak jste se na Grizzlymana připravovala?

S tréninkovým plánem mi pomáhá Petr Vabroušek. Proto jsou moje tréninky rozmanité a pořád pestré. V podstatě ale pořád střídám plavání, cyklistiku, běh, posilování a strečink.

S jakou představou jste do závodu v Beskydech šla?

Hlavně jsem ho chtěla dokončit. Věděla jsem, že natrénováno mám, ale obávala jsem se technických problémů na kole, nebo že se ztratím v lese, protože se běželo hlavně pomocí GPS v hodinkách.

Na jaké trase se závod konal?

Plavalo se ve vodní nádrži Olešná, která měla příjemných 20 °C. Cyklistika se jela na silničním kole. Nejvýživnější kopec byl, kdy se vyjíždělo na Pustevny. Pak se na cyklistické trase střídaly výjezdy do kopců a sjezdy. Protože se jelo brzy ráno, tak na silnicích nebyl téměř žádný provoz. Trochu náročnější byl jenom přejezd přes Ostravici. Závěrečný běh se běžel v horském terénu.

V jakých podmínkách se závodilo?

Podmínky pro plavání a cyklistiku byly ideální. Bylo krásné ráno a svítilo slunce. Na běh jsem vybíhala, když začalo být hodně dusno a první kopec jsem běžela s bouřkou nad hlavou. Ta však byla velmi příjemná a vzduch krásně zchladila.

Jakou jste měla připravenou taktiku?

Zůstat klidná, nepřepálit plavání, ani kolo, aby mi zůstaly síly na běh. Závod jsem se chtěla hlavně užít a doběhnout do cíle bez zranění a bolestí.

Jak se závod na začátku vyvíjel?

Z vody jsem šla jako 4. žena a někde v polovině všech závodníků. V prvním okruhu plavání jsem plavala ve skupince mužů a tak trochu se vezla s nimi. Ale ve druhém okruhu jsem jim uplavala a zůstala jsem osamocená, což bylo příjemné, protože jsem se nebála, že mě ve vodě omylem někdo praští, nebo kopne.

Jak se Vám jelo na kole?

Na kole mi dělal support můj manžel Karel, proto jsem byla klidná, že mi v případě technického problému pomůže. Zhruba na 10. kilometru jsem předjela druhou a třetí ženu, což mě velmi potěšilo, protože v závodě jsem na umístění ani nepomýšlela. Říkala jsem si, že se s nimi na trase ještě uvidím, jak mi dojdou síly a ony mě budou předjíždět (úsměv). Udělala jsem si poměrně slušný náskok a v tom se přede mnou začala zavírat železniční závora. Musela jsem zastavit, až vlak přejede, což můj náskok zkrátilo. Potom následovalo stoupání na Pustevny a v něm jsem svůj náskok opět zvýšila. Pak až do 70. kilometru cyklistika ubíhala, než jsem opět musela zastavit na červenou a kličkováním mezi auty jsem dostala defekt. Naštěstí všechno vyřešil manžel a já jsem s malou ztrátou v závodě pokračovala dál.

Jak se Vám dařilo v závěrečném běhu?

Ve druhém depu jsem se rychle přezula, vzala batůžek s jídlem a pitím a zkusila se pomalu rozběhnout. Do prudkých kopců jsem šla, ale s přibývajícími kilometry jsem předbíhala jednoho muže za druhým a to mě velmi povzbuzovalo. Trasa běhu byla nádherná se spoustou výhledů. Občas jsem sice trochu běžela jiným směrem, ale díky GPS jsem se vždy našla a vrátila se na správnou trasu. Doběh do cíle jsem si velmi užívala, protože jsem dlouho za sebou nikoho neviděla a poslední 2 kilometry jsem běžela v klidu s vědomím, že stříbrnou příčku uhájím.

Měla jste na trati nějakou krizi?

Žádnou výraznou. Po celý průběh závodu jsem pravidelně jedla a pila, takže energie bylo dost.

Podělte se o nějaké zajímavosti kolem závodu?

Zajímavě bylo, že i za plného provozu jsem měla pocit, že v průběhu cyklistiky auta skoro vůbec nejezdí. K tomu pořadatelé vybrali krásnou trasu a skvělé bylo, že cyklistika se jela po bezchybném asfaltu.

Jak a při čem jste po závodě relaxovala a odpočívala?

Po příjezdu domů jsem brzy usnula a spala až do rána. Druhý den jsem si trošku zaplavala a zbytek dne jsem pořád polehávala. Takže jsem hlavně spala a jedla, abych doplnila energii.

Jaký máte sportovní program na červen a červenec?

V červnu bych ráda závodila na dlouhé trati Valachy mana a v červenci budu startovat v extrémním triatlonovém závodě v západních Tatrách v Oravamanovi Half, který je velmi podobný jako Grizzlyman, jenom s větším převýšením.