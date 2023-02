Během přednášky měli návštěvníci díky moderátorovi Jakubu Štefkovi možnost získat informace o jeho dětství, působení v armádě, zajímavosti ze série Red Bull Air Race, ale i o natáčení filmu Top Gun 2: Maverick.

Název přednášky zněl: Můj let do nebes.

Stejný název nese i kniha jenž vznikla jako autobiografie a napsal ji novinář Robert Sára, právě s Martinem Šonkou.

A i na ni došla řeč.

V závěru měli možnost návštěvníci shlédnout několik krátkých a zajímavých videí a položit otázky.

Akce se zúčastnilo více než 150 fanoušků, přičemž nejmladšímu účastníkovi bylo pět měsíců a tomu nejstaršímu bezmála 90 let.

Po skončení akce se konala krátká autogramiáda.

Mistra světa Šonku láká let do vesmíru, rád by na OH. Na Zlínsko nedá dopustit