Reprezentantka pořádajícího Moraviaman Teamu navíc vyhrála ženskou kategorii 30 – 34 let. A v této kategorii zároveň vybojoval titul mistryně republiky v dlouhém triatlonu pro rok 2021. Novotná na otrokovických tratích dosáhla výsledného času 11:57:02.

Proč jste se rozhodla zúčastnit se letošního Moraviamana?

Přesvědčili mě kamarádi z Otrokovic a Napajedel, kteří se podíleli na pořádání tohoto závodu. Ti mě motivovali a přihlásili. Ke startu v Moraviamanu jsem se ale definitivně rozhodla až zhruba před měsícem v polovině května.

Jak probíhala příprava na tento závod?

Kvůli vládním opatřením jsem toho moc nenaplavala. Byla jsem si pouze několikrát zaplavat v neoprenu na přehradě na Rusavě. Na kole jsem tréninkové kilometry najížděla na silnicích směrem na Přerov a na Kroměříž. Zajela jsem i na Buč. Běhat jsem chodila do kopců v Hostýnských vrších.

Jakou jste v Moraviamanu zvolila taktiku?

Závod jsem chtěla hlavně přežít (úsměv). Ale jinak se mi dařilo v plavání, na kole i v závěrečném maratonu pořád držet konstantní tempo. Mírně jsem zvolnila až na konci závodu. Zastavovala jsem pouze na občerstvovačkách, kde jsem si chvíli také odpočinula.

Jak jste se posunovala v průběžném pořadí?

V absolutním pořadí jsem byla dlouho na pátém místě. Na čtvrtou příčku jsem se posunula na začátku maratonu. Mezi ženami do 34 let jsem však byla první už při výlezu z vody z otrokovického Štěrkoviště.

Měla jste na trati nějakou krizi?

Žádná velká mě nepotkala. V žádném úseku jsem nemusela zastavit a jít pěšky. Velké vedro mě netrápilo. Horkému počasí jsem se dokázala přizpůsobit.

Jaké jste měla v cíli pocity?

Hlavně obrovskou radost, že jsem závod zvládla. O tom, že jednou dokončím Ironmana jsme snila od mých 11 let, kdy jsem se začala věnovat triatlonovým závodům. Moraviamana jsem si chtěla vyzkoušet už v loňském roce. To jsem měla lepší formu. Ale ten se kvůli pandemii nekonal. Zvládla jsem to až letos.

Jak jste spokojená s výsledkem a dosaženým časem?

Maximálně. Prvenství v kategorii a k tomu ještě čas pod 12 hodin. Co si můžu víc přát. Navíc jsem v Otrokovicích vybojovala letošní titul mistryně republiky v dlouhém triatlonu v ženské kategorii 30 – 34 let.

Jak jste po závodě relaxovala?

V neděli jsem spala až do 9 hodin. Jinak vstávám dřív. Potom jsem dopoledne zalila zahrádku a pak jsem celé odpoledně odpočívala.

Na jaký nejbližší závod se chystáte?

V sobotu 3. července bych si chtěla zazávodit v Oseku nad Bečvou v Oseckém triatlonu.

Na jaké další závody se letos ještě těšíte?

Hlavně na triatlony na Kroměřížsku. V červenci na Morkovského chlapa v Morkovicích, Hulmena v Hulíně a na Holešovmana v Holešově. V srpnu se pak postavím na start ,,domácího“ bikemaratonu Rusavská padesátka.