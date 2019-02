Matěj Beníček z Malenovic (KESBUK Otrokovice) vybojoval 8. místo v otevřeném mistrovství České republiky v zimním horském maratonu jednotlivců. Beníček v extrémně vytrvalostním závodu zdolal mezi Ostravicí a Lysou horou 10 okruhů.

Podnik Renault Kilpi 24 hodin na Lysé hoře, který organizoval horolezec Libor Uher, startoval minulou sobotu v 10 hodin v areálu Na Pile v Ostravici. Vítězem se stal Radek Chrobák z Frýdku-Místku. Ten zvládl 13 okruhů. Stejný počet okruhů absolvoval také druhý v pořadí Severomoravan Petr Král z Ostravice, bronzovou příčku obsadil Zdeněk Hruška z Tísku (12 okruhů).

V konkurenci 485 mužů skončil ještě Stanislav Třasoň z Rusavy čtyřiadvacátý (9 okruhů), Ivo Bernát z Bystřice pod Hostýnem sedmadvacátý (9 okruhů), Milan Drápala z Rožnova pod Radhoštěm jednapadesátý (8 okruhů) a Pavel Malenovský z Kroměříže třiapadesátý (8 okruhů).

,,V závodu 24 hodin na Lysé hoře bylo nutné absolvovat během čtyřiadvaceti hodin co nejvíc výstupů na nejvyšší horu Beskyd. Jeden okruh měřil 11,5 kilometru a měl převýšení 764 metrů,“ představil horský ultramaraton Matěj Beníček.

Ten v okolí Lysé hory za čtyřiadvacet hodin za stálého sněžení uběhl 115 kilometrů a nastoupal 8600 výškových metrů.

Beníček odjel do Beskyd se záměrem uběhnout 12 kol a skončit do 10. místa. ,,Od začátku závodu byl hodně rozbitý traverz. Hodně těžko se v něm běhalo. Rychle proto ubývaly síly. Postupem času se traverz ušlapal, ale rozbil se seběh. A ten byl náročnější, než výstup. Když jsem chtěl někoho předběhnout, tak jsem musel po kolena do sněhu,“ vysvětloval ultrmaratonec z Malenovic.

Reprezentantovi Malenovic v okolí Lysé Hory dělal doprovod otec Petr a přítelkyně Petra. ,,Otec si zaběhl čtyři okruhy a pak se oba o mě starali. Chystali mi jídlo po každém odběhnutém kole,“ děkoval realizačnímu týmu 24letý Matěj Beníček.

Ten však mohl dosáhnout na ještě lepší výsledek. ,,Po celý průběh závodu jsem se pohyboval na 5. místě. V 10 kole jsem si ovšem natáhl úpon u kolene. Navíc mi přestal fungovat žaludek,“ mrzelo nositele barev otrokovického KESBUK Teamu.

Zlínský region byl úspěšný i v dalších kategoriích. Mezi ženami obsadila díky 7 uběhlým okruhům Denisa Opletalová z Rožnova pod Radhoštěm 16. příčku a zlínská Lucia Friedlanderová byla za stejný počet okruhů klasifikovaná na dvaadvacáté pozici. Jana Hořáková z Valašských Klobouk skončila osmadvacátá (6 okruhů).

Závod dvojic vyhráli favorité Ondřej Tabarka s Tomášem Svobodou (Rymice, Opatovice, 15 okruhů).

V závodu dvojic mix zvítězili Matěj Bernát s Lucií Rampírovou (Bystřice pod Hostýnem, Trojanovice, 14 okruhů). Miroslav Jančík s Marií Zelenou mezi nimi skončili bronzoví (Olomouc, Uherský Brod, 13 okruhů).