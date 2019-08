„Neměl jsem letos možnost tolik testovat. Fakt jsem se teďka rallye dlouho nevěnoval. Abych mohl jet s nimi, musel bych mít více najeté. Myslel jsem, si, že je v neděli stáhnu víc, oni ale jeli fakt dobře. Oni si to zasloužili víc než já,“ uznal sympaticky Kostka.

O lepší čas se připravil sám chybným rozhodnutím jet v sobotu na měkkých pneumatikách. „Jde to za mnou. Vymyslel jsem to já. V konečném součtu je to ale jedno,“ mávl rukou.

Srovnávat poslední ročníky slavného závodu, na kterém pokaždé skončil čtvrtý, nechtěl. A vlastně ani moc nemohl. „To je tak dávno, že už si to ani nepamatuji. Jediné pojítko je, že jsem bojoval právě s Romanem. Víc si už nevybavuji,“ usmívá se zlínský pilot.

Kostka, jenž do oblíbené Fabie R5 usedl společně s navigátorem Ladislavem Kučerou, si letošní Barumku užil. „Hlavně v neděli jsem se suprově svezl, protože v sobotu jsem si na to auto ještě trochu zvykal. Dneska už to bylo dobré. Už jsem znal i více tratě. Fakt jsme si to užili. Pohoda,“ pronesl.

Zkušený jezdec těžil nejen ze svých zkušeností z předcházejících startů, ale i z cenných rad švagra Kresty. „I díky Romanovi to pro nás dopadlo dobře,“ řekl.

I když ani čtyřiatřicetiletému pilotovi se nevyhnuly menší karamboly, nakonec do cíle dojel v pořádku. „Dvakrát jsem auto lovil z maliní, ale jinak jsme to všechno projeli v pohodě,“ usmíval se.

Nehody a trable soupeřů při závodě neřešil. „Já jsem se do výsledků nedíval. Nevím, kdo zmizel, odpadl,“ uvedl v cíli.

Podle Kostky ale havárky a bouračky ke slavnému podniku patří. „To je Barumka, tady je to normální,“ míní. „Všechno je to charakterem trati. Jede se fakt rychle. Je to něco jiného než jinde. Kdo to nezná, může na to doplatit,“ přidává.

Na slavné Barum Czech Rally Zlín startoval už dvanáctkrát, třikrát z toho skončil na bedně.

Zda bude známý jezdec v Baťově městě startovat i za rok při jubilejním padesátém ročníku, zatím neví. „Kdyby byla možnost jet s tak dobře nachystaným autem, byl bych moc rád,“ říká.

Že by se se na trati potkal i s Krestou, ale pochybuje. „Zda bude taky startovat? Musíte se zeptat jeho,“ dodal s úsměvem.