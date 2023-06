ROZHOVOR/ Petr Cívela pořád ještě vstřebává dojmy z letošního Moraviamana. Nejúspěšnější reprezentant ze Zlínského kraje v závodu, který hájí barvy klubu Titan Trilife Zlín v něm vybojoval šestou příčku.

triatlonista Per Cívela | Foto: Petr Cívela

Triatlonista z Orlové se v Otrokovicích na klasické ironmanové trati prezentoval časem 8:51:38. V plavání dlouhém 3800 metrů v otrokovickém Štěrkovišti dosáhl času 57:02, 180 kilometrů na kole zajel v čase 4:40:52 a maraton zaběhl za 3:10:26. Jednatřicetiletý Cívela přesto není se svým výkonem spokojený.

Jak jste se na letošního Moraviamana v posledním týdnu před závodem připravoval?

Posledních sedm dní jsem dolaďoval formu na Karvinsku, v bohumínském bazénu, v Karvínském moři u Darkova a na atletické dráze v Českém Těšíně. Naplaval jsem 15 kilometrů, na kole najezdil 350 kilometrů a naběhal jsem 40 kilometrů. V závěrečné přípravě jsem však trochu přecenil svoje síly. Zvolil jsem vysoké objemy i intenzity a myslel jsem, že si před Moraviamanem stihnu odpočinout. Sice jsem absolvoval kvalitní tréninky, ale bez potřebného odpočinku a regenerace. Proto jsem nakonec rád, že jsem v Moraviamanu podal výkon, který v letošní kvalitní konkurenci stačil na 6. místo.

S jakým záměrem jste do letošního Moraviamana šel, jakou jste v něm měl připravenou taktiku?

Chtěl jsem zabojovat o 2. místo. Od startu jsem se chtěl co nejdéle udržet Tomáše Řenče, abych se odpoutal od ostatních konkurentů v souboji o stříbrnou příčku, za které jsem považoval Jana Šnebergera a Jana Oppolzera. Na kole jsem chtěl na začátku držet průměr 280 wattů a ten postupně snižovat. Dále jsem plánoval, až mě v cyklistické části dojede Jan Šneberger, tak jsem s ním chtěl dojet do druhého depa. V maratonu jsem chtěl co nejdéle udržet tempo 4:05 na kilometr a když to už nepůjde, tak bojovat sám se sebou a co nejméně zpomalovat.

Jak se na začátku závod z Vašeho pohledu vyvíjel?

Podle plánu jsem po startu plaval vedle Tomáše Řenče. S ním jsem plaval až k první bójce, kde se Tomáš ode mě odpoutal a já jsem pak už nebyl schopný akceptovat jeho tempo. Na konci prvního ze tří okruhů však došlo ke zmatku, kdy Polák Tomasz Maximowicz neobeplaval poslední bójku, čímž si zkrátil trať. Když jsem viděl, že se Maximowicz nevrací na místo, kde si trať zkrátil, tak jsem si myslel, že bude diskvalifikován. To jsem ale netušil, že stejně si počínal i Tomáš Řenč.

Jak se vám dařilo na kole?

Na začátku cyklistiky jsem zvolil rychlé tempo, protože jsem se chtěl odpoutat od Jana Oppolzera, kterému jsem odtáhnul skoro celé plavání. V prvním z pěti okruhů jsem s neobvyklými problémy držel průměr 280 wattů, ale už ve druhém okruhu mi začaly tuhnout nohy a můj výkon se rapidně zhoršoval. V úvodu třetího okruhu mě dojel Jan Šneberger a já jsem se ho chtěl za každou cenu udržet. Ovšem vůbec mi to nechutnalo, protože se Honza ode mě snažil častými nástupy odpoutat. To se mu nakonec podařilo. Od té doby byl můj výkon na kole jenom o tom dojet do druhého depa a pak doufat, že mi to poběží.

V jakém rozpoložení jste běžel v závěrečném maratonu?

Ten jsem od začátku do konce protrpěl a poprvé jsem poznal, jak může Ïronman bolet. V Otrokovicích to byl můj třetí Ironman v kariéře a do letošního Moraviamana jsem nedokázal ocenit, jak jsem ty dva předcházející dokázal relativně hladce absolvovat. Do cíle jsem doběhl naprosto zničený a o 15 minut v pomalejším čase, než v loňském ročníku Moraviamana.

Takže jste se musel v letošním Moraviamanu vypořádat s velkou krizí?

Tu jsem měl od druhého okruhu cyklistiky až do cíle. Celkem tedy 7 hodin v kuse.

Jak Vám letos v Otrokovicích vyhovovalo počasí, jak jste se mu přizpůsoboval?

Podle předpovědi to vypadalo na ideální podmínky, což se také potvrdilo. Já jsem však podcenil výživu, hlavně hydrataci, což se v příštím závodě nesmí stát.

Jak jste spokojený s výsledkem a výkonem?

Výsledek neřeším, výkon byl špatný. Jsem ale spokojený alespoň s tím, že jsem dokázal až do konce bojovat. V Otrokovicích jsem měl na své poměry velmi rychlé první depo, ale jinak už těžko hledám další pozitiva. Poznal jsem, že svoji sportovní přípravu přestávám sám zvládat, proto se pokusím angažovat špičkového triatlonového trenéra.

Na co jste se v cíli nejvíc těšil?

Od 30. kilometru závodu až si po doběhu do cíle hned lehnu na zem.

Jaký je Váš nejbližší program?

6. srpna se v Piešťanech postavím na start Slovakmana.