Čeští volejbalisté do 20 let turnaj dokončili bez výhry na posledním místě skupiny A. „Především mě mrzí utkání se Srbskem,“ smutnil Obdržálek při ohlédnutí za šampionátem.

Jeho svěřenci hned ve druhém duelu skupiny měli nakročeno k vítězství, proti týmu z Balkánska ovšem promarnili vedení 2:0 na sety.

„Přiznávám, že tento zápas jsme pokazili. Měli jsme ho vyhrát. Na duhou stranu se ukázalo, že i přes těžkou skupinu, kterou jsme dostali, se dá hrát s naprosto všemi mužstvy. Kluky srazily především koncovky,“ připomněl mimo jiné duel s Francií.

Češi právě proti ní zahájili turnaj. Ve velmi vyrovnaném zápase se jim podařilo stáhnout manko dvou setů, závěrečnou sadu však nakonec prohráli 16:18.

„Většinu zápasu jsme proti nim tahali za kratší konec, bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Byly to klíčové zápasy,“ uvědomuje si.

Tým okolo univerzála Jiřího Mikulenky se před dvěma lety ve Zlíně představil na domácím evropském šampionátu do 18 let, tehdy dokráčel až pro stříbrné medaile.

„Tlak na kluky nebyl,“ domnívá se Obdržálek, přičemž nachází paralelu u Němců.

„Tehdy byli mistři a teď skončili osmí. A to možná ještě díky tomu, že vzhledem k pozitivním případům na koronavirus byly ve skupině jen čtyři týmy,“ připomíná odstoupení Nizozemska a Německa.

Ačkoliv se českým volejbalistům na Mistrovství Evropy nepodařilo uspět, Přemysl Obdržálek bere turnaj jako velkou zkušenost.

„Během zápasů jsme zažili výbornou atmosféru. Akorát jsem doma nestrávil moc času, v podstatě jsem byl tři měsíce téměř celou dobu zavřený s týmem. Ale takový je úděl sportovců,“ dodává Obdržálek, o jehož budoucnosti na postu reprezentačního trenéra juniorů se ještě nerozhodlo.

Výsledky U-20 České republiky:

vs. Francie 2:3 (21, 22, -23, -25, 16)

vs. Srbsko 2:3 (-20, -17, 16, 19, 9)

vs. Itálie 0:3 (15, 24, 23)

vs. Polsko 0:3 (23, 11, 20)

vs. Belgie 0:3 (18, 19, 21)