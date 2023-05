Michaela Matlachová slaví velký úspěch. V Prušánkách vybojovala v kategorii juniorek titul mistryně České republiky v kuželkách.

Mistrovství republiky juniorek v kuželkách, Michaela Matlachová KC Zlín | Foto: se svolením Michaely Matlachové

Reprezentantka KC Zlín na Hodonínsku nejprve absolvovala kvalifikaci. Té se zúčastnilo 28 nejlepších juniorek z Česka. Z ní 16 nejlepších postoupilo do finále. Matlachová v kvalifikaci ze 120 hodů sdružených shodila 612 kuželek a skončila na 4. místě. Ve finále stejným počtem hodů shodila 636 kuželek. Tím si vytvořila svůj osobní rekord a také ženský rekord kuželny v Prušánkách.

Tento výkon jí stačil na juniorský titul mistryně republiky v kombinaci (součet shozených kuželek v kvalifikaci a finálovém závodu) a na titul mistryně republiky na 120 hodů sdružených.

Matlachová si navíc vytvořila osobní rekord na 30 hodů na jedné dráze, když z těchto 30 hodů shodila 183 kuželek.

Šampionát v Prušánkách se konal o víkendu v sobotu 6. května a neděli 7. května. Zlínská kuželkářka měla tento víkend hodně nabitý. V sobotu dopoledne hájila barvy TRINITY Zlín v zápase 2. fotbalové ligy žen na pražském hřišti na Proseku s týmem FC Praha. V hlavním městě vychytala výhru zlínského družstva 4:1. Po utkání pak rychle nasedla do auta a s rodiči taťkou Pavlem, mamkou Jarmilou a ještě se strýcem Martinem Ždanovem odjela do Prušánek, kde ji v sobotu odpoledne čekala kuželkářská kvalifikace a v neděli pak finálový závod.

,,Kuželkářský trénink mívám jedenkrát týdně. O víkendech hrávám za ženy Zlína prvoligové zápasy,“ prozradila Michaela Matlachová.

Na jih Moravy odjela s jasným cílem.

,,V kvalifikaci jsem chtěla podat co nejlepší výkon a hlavně postoupit do finále mezi 16 nejlepších juniorek. Po postupu do finále jsem myslela i na prvenství na šampionátu,“ přiznala letošní česká juniorská šampionka v kuželkách, která děkuje za podporu všem zlínským kuželkářům i zlínským fotbalistkám.

Triumf pak náležitě oslavila.

,,S rodinou jsme slavili doma pod pergolou, kde nechyběla pořádná hudba, ani kapka alkoholu,“ svěřila se spokojená Michaela Matlachová.

Kuželkářka KC Zlín letos závodí poslední rok mezi juniorkami. V roce 2024 už bude závodit v kategorii žen.

VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V KUŽELKÁCH 2023 (kategorie juniorek):

1. Michaela Matlachová (KC Zlín) 1248

2. Michaela Kouřilová (KK Vyškov) 1226

3. Klára Tobolová (TJ Sokol Sedlnice) 1224

4. Klára Křížová (TJ Centropen Dačice) 1212

5. Kateřina Majerová (SKK Náchod) 1193

8. Kristýna Pavelková (TJ Valašské Meziříčí) 1175

10. Natálie Trochtová (KC Zlín) 1164