„První týden jsme cestovali a druhý strávili u moře. Je to jiný svět než Evropa. Nejlepší destinace, kde jsem zatím byl,“ tvrdí nadšený brankář otrokovických florbalistů Radovan Michajlovič.

O tom, že vynechá první zápas v novém roce, trenéra Kvapila informoval v předstihu.

„Letenky jsme si koupili už dřív. Byli jsme domluvení,“ říká gólman Panterů.

Hlavní kouč mu nedělal problémy, na severu Čech dlouholetou oporu oželel.

„Byla to výjimka za deset let, co chytám Superligu. Poprvé během sezony jsem někam odjel,“ připomíná.

Zatímco v předcházejících sezonách byl jasnou jedničkou a náhradníka skoro nepustil do branky, letos je situace jiná.

Kromě Michajloviče dostává hodně prostoru také talentovaný mladík Kevin Majrich, který za zkušenějšího kolegu zaskočil i pod Ještědem.

„Nemám s tím problém. Naopak mu to přeji. Jsme kamarádi, bavíme se spolu i mimo florbal. Kevin chodí poctivě na tréninky, zaslouží si chytat. Navíc když nastoupil, většinou jsme bodovali,“ říká.

V sobotu proti Vítkovicím ale nastoupil Michajlovič. Přestože třiatřicetiletý brankář odchytal duel na palubovce mistra s rýmou, byl klíčovým mužem hostujícího mužstva.

I když nakonec pětkrát inkasoval, dalších pětadvacet střel zneškodnil a po zásluze byl vyhlášen nejlepším otrokovickým hráčem.

„Byl to docela těžký zápas, hezké přivítání po dovolené. Neskutečně jsem si zachytal. Hlavně v první třetině měli domácí spoustu šancí na gól. Měl jsem ale štěstí, když mě soupeři trefovali,“ usmívá se.

Panteři navíc v úvodní dvacetiminutovce uštědřili favoritovi lekci z produktivity, když dvě střely přetavili ve vedení 2:0. Hosté nadějný dvoubrankový náskok drželi ještě deset minut před koncem, nakonec ale s úřadujícím mistrem padli v prodloužení.

Michajlovič však bod po porážce 4:5 bral.

„Vítkovice byly hodně dobré,“ uznal známý gólman. „Soupeř měl více vyložených příležitostí, na druhé straně jsme za stavu 4:3 nedali prázdnou branku a v ještě v závěru šli sami na gólmana,“ přidává.

Panteři i přes další ztrátu udrželi v tabulce šestou příčku. Před devátým Libercem mají luxusní devítibodový náskok.

„Jsme spokojení. Play-off by nám nemělo utéci. Hlavně jsem rád, že nebojujeme o sestup. Jenom mě mrzí, že ztrácíme zbytečné body s týmy ze spodku tabulky. Zbytečně jsme zaváhali doma s Pardubicemi nebo třeba právě v Liberci,“ štve Michajloviče.

Podle něj se otrokovickým florbalistům hraje lépe proti týmům, které chtějí hrát a tlačí se dopředu. „Hra na brejky nám vyhovuje,“ souhlasí.

I když kádr Panterů prošel v posledních měsících rozsáhlou obměnou a kabinu opustila spousta zkušených borců, nováčci dlouholeté opory dokázali nahradit a mužstvo až na výjimky šlape slušně.

„Tým je sice jiný, ale kvalita v něm pořád je,“ tvrdí Michajlovič.

„Pokud všichni zůstanou, budeme rok od roku silnější,“ věří.

Moravany zatím sráží hlavně nevyrovnané výkony a ztráta koncentrace v určitých pasážích hry.

„Nedokážeme se soustředit celých šedesát minut. I proto máme občas výpadky a nedokážeme žádný zápas v klidu dohrát,“ říká.

Do konce základní části zbývá posledních šest kol. V nich Panteři chtějí uhájit šestou pozici a dobře se připravit na vyřazovací boje. Letos se konečně pokusí překročit čtvrtfinále.

Otázkou je, na koho v prvním kole play-off narazí.

„Mladá Boleslav je letos suverénní. Proti ní bychom moc šancí neměli. Podle mě asi ale vybere jiného soupeře,“ předpokládá Michajlovič.

Otrokovice se tak nejspíše utkají s Chodovem nebo Vítkovicemi. Právě obhájce trofeje by Pešat a spol. mohli potrápit nejvíc.

„Pro nás je to hratelný soupeř, mohli bychom se s nimi porvat o semifinále. Vždyť jsme s nimi letos dvakrát remizovali,“ připomíná.

Nyní má ale Superliga dvoutýdenní přestávku. Další zápas sehrají Panteři až v neděli 9. února proti České Lípě.

„Moc mi to nepasuje, ale nebude to nijak hrozné. Teď jsem byl čtrnáct dní na dovolené, takže mi tréninky přijdou vhod,“ dodává.