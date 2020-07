Dařilo se mu v Bohumínské časovce, kterou vyhrál v čase 20:41. Druhý byl o čtyři sekundy pomalejší Jaroslav Kocurek ze Vsetína, třetí místo bral za čas 20:51 Aleš Haltof (CK Frenštát).

,,Po startu se jelo západním směrem podél dálnice D1. Přes první kruhový objezd se pak jelo proti nepříjemnému větru k druhému kruhovému objezdu, kde byla obrátka. Po obrátce v tomto úseku časovka pokračovala velmi rychle po větru. Poté trasa vedla až na začátek Dolní Lutyně, kde byla další obrátka. Odtud scházelo do cíle ještě 3,8 kilometru,“ popsal Bohumínskou časovku Michal Hradil.

,,Souboj s časem a vlastní bolestí měřil 15 kilometrů. Časovka se ale musí jet od startu až do cíle naplno. Hlavní soupeři startovali minutu přede mnou a minutu za mnou. Proto jsem měl možnost na obrátkách zjistit, jestli na ně ztrácím, nebo naopak získávám. Nicméně hlavně jsem se soustředil na svůj výkon a díky průměrné rychlosti 43,6 km za hodinu jsem časovku vyhrál,“ radoval se Hradil.

Zlínský cyklista byl úspěšný i v následné 7,5kilometrové Staříčské časovce. V ní skončil časem 9:57 na stříbrné příčce. Prvenství vybojoval Jaroslav Kocurek ze Vsetína (9:56), třetí skončil Zdeněk Petřík z Krnova (10:04).

,,Po startu bylo nutné co nerychleji rozhýbat nohy a rozjet kolo,“ uvědomoval si Michal Hradil.

Časovka ve Staříči se nejprve jela z mírného kopce na obrátku. Poté hned následovalo nepříjemné stoupání.

,,V tomto úseku nebylo snadné téměř z nulové rychlosti zase se rozjet a dostat se do rychlého tempa. Časovka byla sice krátká, ale o to víc bolela. Navíc byla náročná i kvůli velkému horku. A to mi příliš nevyhovuje. Na trať jsem ale vyjel velmi svižně a do obrátky jsem se snažil držet vysoké watty. To však při jízdě z mírného kopce není jednoduché, protože to svádí k polevení v tempu. Nicméně v rychlé časovce se mi dařilo a v cíli jsem na vítězného Kocurka ztrácel jenom 1,3 sekundy,“ konstatoval Hradil.

VÝSLEDKY REPREZENTANTŮ FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN V SLEZSKÉHO POHÁRU SILNIČNÍCH CYKLISTŮ 2020:

3. ZÁVOD: BOHUMÍNSKÁ ČASOVKA (15. km):

Muži do 39 let: 1. Michal Hradil 20:41.

Muži do 49 let: 8. Jiří Slavík 21:24, …10. Petr Vendolský 22:15.

Muži do 59 let: 12. Tomáš Galuška 24:53.

Muži nad 60 let: 1. Ladislav Pelc 21:33, …4. Josef Slezák 22:20.

4. ZÁVOD: STAŘÍČSKÁ ČASOVKA (7,5 km):

Muži do 29 let: 4. David Chovanec 10:29.

Muži do 39 let. 2. Michal Hradil 9:57, …8. Jiří Hradil 10:33.

Muži do 49 let: 2. Jiří Slavík 10:31.

Muži do 59 let: 3. Tomáš Galuška 10:38.

Muži nad 60 let: 1. Josef Slezák 10:31, 2. Ladislav Pelc 10:53.

Lubomír Hotař