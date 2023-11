Zaplněný seznam přihlášených posádek, dva vozy specifikace WRC, šest soutěžních speciálů kategorie Rally2/R5 a především nabitá kategorie vozů s jednou poháněnou nápravou.

Sestřih sobotního exhibičního podniku Mikuláš Rally ve Slušovicích. | Video: Adam Hejtmánek

Na startu sobotního exhibičního závodu Mikuláš Rally se objeví vítěz předchozích dvou ročníků slušovické show Ondřej Bisaha, vítěz z roku 2017 Martin Vlček a dále Miroslav Jakeš v premiéře za volantem „wéercéčka“.

To vše nabídne na závěr rallyeové sezony na Moravě v okolí Slušovic a Podkopné Lhoty, na který se přihlásilo 63 posádek ze 4 států – Česka, Slovenska, Polska a Německa.

Pořadatelé z Rallyklubu východní Morava v AČR hlásili týden před uzávěrkou na čtyři desítky posádek. Do konečného termínu uzávěrky se podařilo naplnit seznam přihlášených posádek v plném rozsahu. „Těší nás to a spadl nám velký kámen ze srdce. Jsme rádi, že jsme naplnili celé startovní pole, co se týká propustnosti tratě. Pro pořadatele je hezké vidět zaplněnou startovní listinu,“ pověděl Antonín Tlusťák, předseda organizačního výboru a ředitel Síť21 Mikuláš Rally.

Právě zveřejněný seznam přihlášených posádek sice nenabízí tolik čtyřkolek jako v předchozích letech, ale diváci se nebudou poslední listopadovou sobotu ve Slušovicích a okolí rozhodně nudit. „Mám velkou radost, že Míra Jakeš pojede s vozem Ford Fiesta RS WRC. Stále více času věnuje podnikání i rodině a na sklonku závodnické kariéry si splní velký sen. Mile nás překvapil značný počet přihlášených dvoukolek, což slibuje při vyrovnanosti těchto vozů pěkné průjezdy pro diváky. Startuje i nestárnoucí Vlastík Neumann s historikem a řada regionálních posádek z okolí,“ upřesnil Tlusťák.

Seznamu přihlášených vévodí dvojnásobný vítěz mikulášské show Ondřej Bisaha s vozem Hyundai i20 R5. Kroměřížský jezdec se opět představí se slovenským spolujezdcem Imrichem Ferenczem. K dalším diváckým tahákům patří Martin Vlček (Hyundai i20 R5), již zmíněný Miroslav Jakeš (Ford Fiesta RS WRC) a další vůz specifikace WRC osedlá zkušený Karel Trněný (Škoda Fabia WRC). Atraktivní průjezdy s vozy kategorie R5 předvedou Petr Trnovec, Dominik Nwelati, Róbert Kolčák ze Slovenska (všichni Škoda Fabia R5) a Marek Vlček (Škoda Fabia Rally2 Evo). Přihlášku dále poslali Pavel Ševčík (Mitsubishi Lancer Evo IX), Jaroslav Pešl (Ford Fiesta Open N) nebo Slovák Marek Špavelko (Ford Fiesta Rally3).

Hodně nabitá je kategorie dvoukolek, kde najdeme jednačtyřicet přihlášených. Po půlroční pauze zaviněné zraněním se vrací na soutěžní tratě talentovaný Kryštof Zpěvák (Peugeot 208 R2), z plejády dalších jezdců jsou přihlášení Mojmír Mika (Peugeot 208 Rally4), Jiří Gerych (Ford Fiesta Rally4), Radek Jatel, Zdeněk Němec, Vlastimil Dědic jr. (všichni Škoda Fabia Kit Car), Ondřej Studénka (Opel Adam R2), Daniel Bartúnek, Stanislav Blažek (oba Ford Fiesta Rally4), David Směja (Opel Corsa Rally4), Jakub Vlček (Renault Clio Rally4), Petr Nešetřil (BMW 2002 Ti) a další. Z Polska jsou mezi vozy s jednou poháněnou nápravou přihlášeni Mateusz Feruga (Peugeot 208 Rally4) a Piotr Ilnicki (Peugeot 208 R2).

Atraktivní show předvedou fanouškům i jezdci mezi historiky. Vlastimil Neumann poveze na dveřích svého vozu Mitsubishi Lancer Evo III startovní číslo 6, dále pojedou například Petr Jurečka (Subaru Impreza 555), Vratislav Hýbner (Ford Sierra Cosworth), Vratislav Steuer (Škoda 130 L) nebo polský jezdec pod „sloní“ přezdívkou Elefant (BMW 318 iS). Zajímavostí je i start známé tváře ze sportovního prostředí. Za volant vozu Renault Clio Sport se opět posadí bývalý prvoligový fotbalista Zlína, Slavie, Mladé Boleslavi a Opavy Lukáš Železník. Někdejší kapitán Fastavu a zlínský rodák startoval na Mikuláši již v loňském roce, kdy společně s bratrem Radomírem dojel úspěšně až na cílovou rampu. Značnou pozornost zaslouží i jediná ryze dámská posádka ve startovním poli s číslem 59 ve složení Lenka Hlavatá, Markéta Srbová na voze Honda Civic Type R. Na „horkém“ sedadle spolujezdce usedne Markéta Srbová, moderátorka pořadu Týden v motorsportu, který se vysílá na stanici O2 TV Sport.

Síť21 Mikuláš Rally 2023 měří při svém třináctém ročníku 90 km a obsahuje celkem 5 rychlostních zkoušek v celkové délce 25 km. Pojedou se na třech úsecích s názvy Dostihovka okruh, Bernardýnská a Mikulášská. Start soutěže je v sobotu 25. listopadu v 10.30 hodin ze servisní zóny na letišti Slušovice, cíl na stejném místě je v 15.30 hodin, kde zároveň proběhne i předání cen pro nejlepší posádky.