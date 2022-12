"Opět to bylo velmi náročné díky uklouzaným podmínkám. Jsme ale moc rádi, že jsme zde mohli startovat a užít si tak parádní závěr sezony," byl v cíli soutěže na letišti Bílá Hlína u Slušovic spokojený Bisaha.

Druhé místo nakonec na závěrečné rychlostní zkoušce vybojoval Martin Vlček rovněž na voze Hyundai, ovšem o generaci novějším, než byl vůz vítěze soutěže. ,,Jelo se nám velmi dobře. Sice to v první sekci klouzalo více než bylo zdrávo, ale po prořezání pneumatik do další sekce se již jízdní projev zlepšil. Bylo to fajn svezení na závěr roku a hlavně skvělé rozloučení se všemi fanoušky, kterých se ve Slušovicích sešlo tradičně velké množství,“ vylíčil své dojmy pilot z Příbora, který ovšem zrovna okruhové zkoušky moc v lásce nemá.

„Já na takových zkouškách vždy vyrobím nějakou zbytečnou chybu, takže okruhy opravdu moc rád nemám,“ přiznal v cíli stříbrem ověnčený pilot.

Na třetí místo nakonec po průjezdu poslední rychlostní zkoušky spadl Miroslav Jakeš, který premiérově osedlal Škodu Fabii Rally 2. ,,Bylo to moc fajn svezení, ovšem po zhruba půl roce od mojí poslední soutěže jsem si netroufl jet v závěru úplně naplno, abych náhodou vozu někde na uklouzané trati neublížil. Každopádně jsem moc rád, že jsme tady mohli být a že jsme úspěšně v cíli a závod jsme si náležitě užili.“

Na Slušovické soutěži šlo ale většině pilotů především o pobavení diváků, což dokresloval nespočet dlouhých krásných smyků. Jako opravdovou šou pojal soutěž letošní vítěz rallysprintové série Adam Březík. Ten totiž na asfaltové tratě přijel s podvozkem nastaveným na šotolinu. To znamenalo, že i na rovině s vozem pilot nedokázal v podstatě jet rovně.

„Slušovického Mikuláše jsme si po skvělé sezóně chtěli pořádně užít a hlavně rozehřát a pořádně pobavit tradiční davy diváků kolem trati. Proto jsme vyrazili s měkkým nastavením na šotolinu, což bylo za volantem opravdu velmi zajímavé. Doufáme, že se divákům naše jízda líbila. Celé jsme to totiž pojali jako poděkování za celoroční podporu a fandění kolem tratí,“ usmíval se spokojeně Adam Březík.

Jiří Hejtmánek

Výsledky 12. Síť 21 Mikuláš Rally Slušovice 2022

1. Bisaha Ondřej / Ferencz Imrich (Hyundai i20 R5) 19:35.4

2. Vlček Martin / Kunst Jakub (Hyundai i20 N Rally2) + 11.2

3. Jakeš Miroslav / Vybíral Ivo (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 12.2

4. Kačírek Petr / Řiháková P. (Škoda Fabia R5) + 41.8

5. Béreš J. / Plichta Radovan (Mitsubishi Lancer Evo IX 4WD) + 54.5

6. Jakeš Dominik / Baďura V. (Hyundai i20 R5) + 56.5

7. Zabloudil Š. / Stoklas Petr (Škoda Fabia R5) + 57.8

8. Trněný Karel / Doerr Christian (Škoda Fabia WRC) + 1:03.0

9. Kořístka R. / Drozd Michal (Škoda Fabia R5) + 1:32.0

10. Vlček Marek / Plachý Tomáš (Škoda Fabia Rally2) +1:34.7