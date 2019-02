Zlín – Dobře rozjetý závod nedokončil. Jezdecká chyba v úvodu Barum Czech Rally Zlín připravila Milana Kneifela o dobrý výsledek, přičemž uvidět cíl mu nepomohla ani možnost nedělního startu formou Superrally.

Shakedown v Oldřichovicích. Milan Kneifel na trati shakedownu. | Foto: DENÍK/Jiří Hejtmánek

„Teď jsem zhrzelý, ale beru to sportovně. Chtěli jsme bojovat o špičku A6. Je to škoda, ale jsou to jen závody. Nabourali se i jiní střelci,“ poznamenal Kneifel, jenž byl s úvodem podniku spokojen.

„Městskou erzetu jsme jeli na jistotu, neboť zde se dá jen ztratit. Stejnou strategii jsme měli rovněž na sobotní první zkoušce Biskupice, která je rychlá a zrádná. V Zádveřicích jsme již byli ve své třídě nejrychlejší a uklidnili se,“ vrátil se k průběhu závodu zlínský pilot, jenž se spolujezdcem Jaroslavem Balžkem pilotoval Suzuki Ignis S1600.

Před dalšími měřenými úseky vzhledem k počasí přezuli přední gumy na mokro, což se vyplatilo. „Poněvadž setup auta jsme měli na proměnlivé počasí výborně nastavený, Semetín jsme si užili až do závěru, kdy došlo k problémům jezdců na trati a vložka byla zrušena. Byla to škoda, neboť jsem cítil, jak jsem zrychloval,“ posteskl si Kneifel.

Osudná chyba přišla v 5. rychlostní zkoušce Troják, kde v poslední části směrem k lukovské pile trefil gumovou zábranu a v příkopě dvě klády. „Po odstoupení konkurence jsem si chtěl udělat náskok na Zedníka. Bohužel byl jsem v inkriminované pasáži moc rychlý a měl i smůlu, že tam byly ty klády. Po střetu byl levý předek vozidla zničený,“ popsal, přičemž s odstupem času osudnou chybu si již prohlédl na internetu. „Nebylo to pěkné pokoukání, na druhou stranu na Barumce nechci ani nemůžu si dovolit ploužit se jako hyena. Rallye občas takové situace přináší,“ pokrčil rameny.

Poněvadž je Kneifel bojovník a i vzhledem k podpoře sponzorů chtěl pokračovat v závodě, začal shánět kamarády a známé, aby mu pomohli vůz vytáhnout z příkopu. „Za to jim patří velký dík. Po projetí historiků mě dostali z tratě a auto jsme převezli do servisu, kde jej mechanici dali do půlnoci do pořádku,“ radoval se pilot, který se tak mohl díky systému Superrally vrátit do závodu.

„Hned v Halenkovicích jsem ale zjistil, že něco s autem není v pořádku, neboť řízení mělo velkou vůli. Kudlovice a Velký Ořechov jsme ještě projeli, ale na uskákané Pinduli jsme už museli definitivně odstoupit,“ konstatoval se smutkem v hlase Kneifel, jenž si svůj 14. start na Barumce představoval jinak.

„Poněvadž jsme v šampionátu ztratili reálnou šanci na medailovou příčku, sezona pro nás končí. Vše je o financích, kterých kvůli krizi nemáme dost. Rychlý být dokážu, což vím sám, ale scházejí adekvátní podmínky. Uvidíme, co bude dál. Určitě ale pro další starty v rallye udělám maximum,“ slíbil na závěr Milan Kneifel.