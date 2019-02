Želechovice – Po dlouhých osmi měsících opět usedne Milan Pantálek (na snímku) za volant soutěžního vozu v ostrém podniku domácího mistrovství ve sprintrally. Navíc na Kopné želechovický pilot po dvouleté pauze opět osedlá produkční mitsubishi, s nímž letos absolvuje celou sezonu.

Milan Pantálek | Foto: archiv

„Osm měsíců je opravdu dlouhá přestávka, i proto jsme ještě před závodem podstoupili test v Litvínově, kde jsme vše odzkoušeli a pokusili se o optimální nastavení vozu směrem ke Kopné,“ prozradil Pantálek, jemuž opět bude předčítat noty osvědčený a zkušený navigátor Jaroslav Novák.

Dá se však očekávat, že přebytečný ostych či předstartovní nervozitu odhodí stranou již po několika úvodních kilometrech. „Naštěstí tratě na Kopné jsou již několik let téměř stejné, skoro se nemění a všichni už je známe zpaměti,“ naznačuje želechovický soutěžák, že pravidelní účastníci Kopné mohou jezdit závod skoro poslepu.

Oproti svým soupeřům však přece jen bude v určité nevýhodě. Řada z nich se již rozjezdila v podnicích velkého mistrovství nebo alespoň absolvovala úvodní sprint sezony v Lužických horách. „Jaký to bude mít vliv na náš výkon, nedokážu v tuto chvíli vůbec odhadnout. Uvidíme až po prvních rychlostních zkouškách,“ říká 38letý pilot.

Z toho důvodu nechce příliš mluvit ani o ambicích směrem k celé sezoně. „Nejprve potřebujeme porovnání s dalšími produkčními vozy. S těmi se měřit určitě můžeme. Je tam ale hodně dvoutisícovek a speciálů WRC. Ty budou pravděpodobně někde jinde. My potřebujeme hlavně dojíždět a pravidelně sbírat body. Čeká nás celkem sedm závodů, a když je zvládneme, můžeme se pohybovat někde okolo desítky absolutní klasifikace,“ míní Pantálek.

A se sběrem bodů by rád započal již tuto sobotu. Loni na Kopné sice z průběžné šesté příčky kvůli poruše převodovky musel odstoupit, v předchozích ročních ale pravidelně sbíral umístění mezi desítkou nejlepších. „Podobnému výsledku bych se nebránil ani letos. Na úvod sezony by to bylo velké povzbuzení,“ dodává želechovický soutěžák.