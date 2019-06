MILAN ZVONEK ČTVRTÉ MÍSTO OSLAVIL GRILOVAČKOU

,,Ráno před závodem jsem se byl rozcvičit v práci,“ prozradil čtvrtý v absolutním pořadí v mužích v letošním Festivalovém půlmaratonu ve Zlíně Milan Zvonek.

Ten v posledním týdnu vylaďoval formu jedním tempovým tréninkem ve zvlněném terénu a několika kratšími běhy s krátkými intenzivními úseky.

,,Do závodu jsem šel s představou běžet na pocit a soupeře moc neřešit. Hlavně jsem si chtěl hlídat pitný režim, abych se neuvařil jako loni,“ svěřil se vytrvalec z Valašska, který se od startu neustále pohyboval na třetí až čtvrté pozici.

,,V závěru na mě ale přišla menší krize a tím jsem přišel o zisk bronzové příčky. Rozhodující byl 16. kilometr, kde se mi Petr Minařík vzdálil a tím jsem se zlomil,“ upozornil na rozhodující moment souboje o třetí místo Zvonek, jemuž sobotní horko moc nesedělo.

,,Podmínky ovšem byly pro všechny stejné,. Kdyby ale bylo chladnější počasí, tak by i výsledné časy byly výrazně lepší,“ myslí si reprezentant týmu Zvonek Sport Valašské Klobouky.

,,S konečným výsledkem jsem však spokojený. Chtěl jsem skončit v elitní desítce. Tajně jsem doufal v umístění v první pětce. Takže zisk čtvrté příčky mi udělal velkou radost,“ potěšilo Milana Zvonka.

V minulosti kvalitní biker, který v juniorských letech dokonce porazil i olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého teprve před rokem a půl odložil horské kolo do sklepa a začal se věnovat běhu.

,,V součastném období jsem si na běhu vypěstoval slušnou závisle¨nezapírá Zvonek.

A jak sobotní výsledek oslavil? ,,Půlmaraton jsem součastně se svými narozeninami oslavil grilovačkou. Takže jsem po závodě ve Zlíně nakládal steaky,“ užíval si celý víkend Milan Zvonek.

ANDREJE VIŠNĚVSKÉHO SOBOTNÍ NEJTĚŽŠÍ PŮLMARATON V KARIÉŘE HODNĚ BOLEL

Spokojený hlavně s tím, že závod vůbec dokončil, byl Andrej Višněvský. Ten díky času 1:26:17 vybojoval jedenáctou příčku.

,,V týdnu v úterý jsem navštívil skvělého fyzioterapeuta Radka Ondru. A také jsem odpočíval po náročném běžeckém květnu,“ informoval, co dělal těsně před Festivalovým půlmaratonem Višněvský.

Ten šel do závodu s jasnou taktikou. A to poslouchat tělo, protože v náročných podmínkách nemělo smysl sledovat čas.

,,Byl to však můj nejtěžší půlmaraton v životě. Hodně to bolelo. Do 10. kilometru to bylo dobré. Od 11. kilometru jsem ale na trati trpěl. Velkou krizi jsem měl na 15. kilometru a od tohoto úseku jsem musel závod doklusat. Už jsem neměl síly na finiš,“ přiznal Andrej Višněvský.